美股｜道指早段靠穩 納指曾漲逾1% Nvidia升半成
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大部分關稅措施遭聯邦法院裁定無效，加上AI晶片龍頭Nvidia季績按年飆升69%，道指周四（5月29日）早段靠穩，納指則曾漲288點或1.51%，其後升幅收窄。其中Nvidia最多曾升逾6%，最新仍漲4.95%。
截至本港晚上10時51分，道指報42,128點，升29點或0.07%；納指最新報19,234點，升133點或0.70%；標普500指數報5,912點，升23跌 點或0.40%。
首領失業救濟人數多於預期 油價跌逾1%
數據方面，美國首次申領失業救濟金人數，按周增加1.4萬人，升至24萬人，多過市場預期的23萬人及前值的22.6萬人；續領人數按周增加2.6萬人，升至191.9萬人，也多於市場預期的189.3萬人。
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報60.95美元，跌0.89美元1.44%；倫敦布蘭特期油每桶報63.39美元，跌0.93美元或1.45%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,089.24美元、24小時內約跌0.4%。
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