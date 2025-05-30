美股｜法官暫時恢復關稅　道指收市仍升117點　Nvidia漲3.24%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於「解放日」宣布的關稅措施，5月29日獲位於華盛頓特區的聯邦巡迴上訴法院恢復有效，但由於AI晶片龍頭Nvidia季績理想，美股周四（5月29日）仍然造好，道指至收市升117點，納指漲0.39%。其中Nvidia升3.24%，每股收報139.18美元。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲1.44% 恒指夜期低水366點

道指收市報42,215.73點，升117.03點或0.28%；納指收報19,175.87點，升74.93點或0.39%；標普500指數收報5,912.17點，升23.62點或0.40 %。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲1.44%。其中，阿里巴巴升0.38%，連日大幅下滑的拼多多反彈0.45%。

恒指夜市期指收報23,207點，跌153點，較恒指收市23,573點，低水366點，成交14,236張。

圖為2024年11月29日，伊利諾州有消費者夤夜在百思買（Best Buy）的門市外排隊，以搶購黑色星期五（Black Friday）的減價貨品。（Getty Images）

Best Buy跌逾7% 波音漲逾3%

多數科技股普遍上揚，Tesla升0.43%、Amazon升0.48%、微軟漲0.29%；但蘋果股價跌0.23%。企業軟體提供商Salesforce股價下跌3.23%，為跌幅最大道指成份股。

波音預計下月恢復對中國交付飛機，股價漲3.32%，為升幅最大道指成份股。

零售巨頭百思買(Best Buy) 下調年度可比銷售和利潤預測， 股價跌7.27%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

美元指數跌0.6% 油價跌逾1% 金價曾漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市報99.27，跌幅0.60%。其中，美元兌日圓下跌，於匯市尾市報144.07，跌0.51%。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報60.94美元，跌0.90美元或1.46%。倫敦布蘭特期油收報64.15美元，跌0.75美元或1.16%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,318.17美元，升29.19美元或0.89%；日內高見3,330.75美元，升幅逾1.2%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報106,009.12美元、24小時內約跌0.9%。