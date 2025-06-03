新式火鍋品牌Happy City「小而美」｜彭偉新

近期本港的新股市場非常興旺，除了多家包括寧德時代(3750)及恒瑞醫藥(1276)等大型企業已掛牌上市外，根據港交所(0388)行政總裁表示，現時已有超過130家企業正在排隊等候上市，而今年本港的IPO集資總額，相信會協助港交所重登全球IPO集資第一位。雖然港股IPO市場有機會再度奪冠的確值得慶賀，不過，讀者可有否發覺，近年在港掛牌上市的企業中，絕大部分均是內地企業，能夠取得上市地位的本港企業只是寥寥可數，除了因為整個上市費用並不便宜外，更重要的是港股投資者對內地企業情有獨鍾，導致不少本地企業都選擇往外闖，在美國資本市場上市。



其中，去年12月向美國證券交易委員會提交上市申請的一品發展集團(荃灣一品雞煲火鍋母企)更曾成為一時佳話，主要是一家全年收入只有2,000萬美元，盈利340萬美元的本地企業，並於2019年至2020年間曾3次向港交所申請在主板上市，但可惜一直未能獲批，當時市場原以為一品雞煲可以成功在美國納斯達克市場掛牌上市，並於今年3月31日獲得美國監管機構發出生效通知，可以進入銷售階段正式集資。正當，大家仍在等待之際，據報，一品發展集團在今年5月7日提交撤回申請，終止上市計劃，集團所做的前期努力大有機會或會付諸流水。

所謂有人辭官歸故里，同樣亦有人連夜趕科場，一家以香港為基地的火鍋股Happy City Holding Ltd.(下稱: Happy City )最近亦向美國證券交易委員會申請上市，在已公開披露的招股書顯示，集團打算在納斯達克上市。Happy City今次上市，按資料所示，會以5至7美元的價格發行100萬股A類普通股份，集資規模相信也是「小而美」為主。

打邊爐。（資料圖片）

事實上，財經版讀者或較少聽聞Happy City這個名字 。這間接解釋了，Happy City管理層行事低調，在資本市場上未有大規模宣傳。根據招股書內容所示，Happy City現時在香港擁有3家火鍋餐廳，集團的所有收入均由該3家餐廳貢獻，受疫情影響，集團2023年的全年業績仍然錄得虧損，但在2024年財年已扭虧為盈。

在市場定位上，集團由2020年開始以日式火鍋開設了「牛牛殿堂日式火鍋放題」店後，並在2022年以「泰金鍋」品牌開設首間泰式特色火鍋餐廳。而2024年7月，集團位於荃灣的餐廳更名為「泰金鍋」。根據集團招股書內容，Happy City集資所得將用於在香港及新加坡開設3家新火鍋餐廳。尤其是集團在2024年是香港唯一一家有提供泰式火鍋的十大特色火鍋連鎖店，2024財年佔香港特色火鍋店市場約2.2%的市場份額，即使在同行中有強勁對手包括牛大人、海底撈、湊湊火鍋等，集團仍然能企穩在行業中的第十位。

在壓低整體營運成本上，集團積極與供應商成功談判並尋找新的供應商，降低食材成本。同時，集團設有提供有競爭力的薪酬和工作條件來留住優秀的餐廳經理、廚師、服務人員等，並與消費者深度捆綁的多元消費優惠機制，令股東、員工及顧客同樣「Happy」，實現三贏局面。

根據弗羅斯特沙利文(Frost & Sullivan)的報告所示，2024年至2029年香港特色火鍋餐廳市場的整體市場規模預計將以6.3%的複合年增長率增長，至2029年巿場規模有望達到40億港元，增長勢頭良好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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