定期存款｜PAObank推1個月定存息16厘吸客　起存額僅100元

港元拆息個別發展，短期拆息跌而中長線拆息升。與樓按相關的一個月拆息由升轉跌，跌1.47點子至0.87423厘，是5月以來最低。近日大行密密下調定存息，但也有銀行積極推出定存優惠吸客，繼數字銀行ZA Bank（眾安銀行）日前推出20厘新客優惠外，另一家數字銀行PAObank，也推出1個月港元定存16厘優惠，起存額僅港幣100元。若嫌一個月定期「唔夠喉」，該行更有三個月定存Bonus Offer。



PAObank宣布，為預先慶祝五周年，推出1個月港元定存16厘優惠，起存額僅港幣100元。（資料圖片）

屬限時新客優惠

PAObank宣布推出限時高息定存優惠，由2025年6月2日至6月30日期間，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敍造一個月港幣定期存款，首5萬元存款可享16厘年利率，穩袋利息667元。全新個人合資格客戶更可享三個月港幣定期額外高息，存款額為5萬至20萬元可享額外0.5厘定期存款年利率。

中長線拆息回升

今日短線拆息方面，隔夜拆息跌0.43點子至0.02027厘，為彭博終端機2006年1月有紀錄以來新低。1星期拆息跌2.42點子至0.15548厘，是2022年6月後最低，2星期拆息跌0.33點子至0.35071厘，是5月以來最低。與供樓相關的1個月拆息報0.87423厘，較昨日跌1.5點子。

中長線拆息方面，3個月拆息升5.26點子至1.76048厘， 6個月拆息升6.5點子至2.365厘，12個月拆息升3.58點子至3.06262厘。