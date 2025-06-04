理想汽車(2015)估值不過高　可受惠新車推出及擴充電設施｜彭偉新

內地新能源汽車行業目前正處於快速增長的周期。隨著新能源車需求上升，理想汽車在市場中占據了相對優勢。然而，競爭加劇，特別是來自傳統汽車製造商及新興電動車品牌的威脅，可能壓縮利潤空間。整體營運成本因研發支出與原材料價格波動而面臨挑戰，特別是在電池及智能駕駛技術方面的投入。未來的盈利能力將取決於公司能否有效控制成本並快速回應市場的變化。



理想汽車專注於開發、製造及銷售高端智能電動SUV，並在短期內受惠於新型號的推出及強勁的MEGA Home訂單需求。中期內，透過升級L系列及推出i8和i6，理想汽車將有望提升市場份額，並在充電基礎設施的擴展中受益，計劃到年底增設超過4000個充電站。長期來看，公司的智能駕駛技術及自研操作系統將加強其市場競爭力，吸引更多消費者。主要亮點包括高毛利率的穩定表現、持續的研發投入以及良好的現金流，這些都為未來增長奠定了堅實基礎。

理想汽車上個交易日以116.4港元收市，全日上升6.4港元或5.8%。集團過去5年的平均Beta值為0.97，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見138.3港元，而最低位則見68.65港元。以現價116.4港元計，理想汽車的股價較50天線高出15.67%，而且較200天線高出21.76%，反映出股價的技術形態明顯轉強。雖然股價已偏離50天線超過15%，但暫時回調的壓力仍然有限。以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約26.5倍，市場給予集團的預測市盈率為17.2倍，相對較低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.95倍，而市賬率則為2.85倍，整體估值並不過高，尤其是集團已成功扭虧，有助改善整體財務狀況。

理想汽車的機構投資者持股比率為23.96%。自今年1月3日至6月3日期間，股價錄得4.69%的跌幅，但在該段期間仍錄得218.36億港元的資金流入，其中大戶佔170.17億港元，散戶佔47.15億港元。大戶對散戶的資金流比率為3.6比1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至19.16%，而最低曾跌至5.07%。截至6月3日，大戶的持股比率為12.01%。由於投資者對股價前景仍然樂觀，利用股價回調期間吸納股份，資金流的整體轉強，大戶的持股意願也較強。

理想汽車股價在去年10月升至124.7港元見頂後回落，並在跌至保歷加通道底部85.20港元後，走勢大致企穩。股價曾於今年2月大幅反彈，最高升至138.30港元，剛好升破去年10月的頂部阻力，但隨後進入回調，並在跌穿20天線支持後，一度跌至4月9日的低位73.35港元。當9天RSI由失守30水平後再度收復，形成RSI動力轉強，股價持續反彈，試圖挑戰前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標114港元阻力，但未能突破。不過，股價持續走強，未跌至20天線以下，並在高位徘徊，使得保歷加通道明顯收窄。昨日，隨著整個汽車板塊股價上升，股價成功突破61.8%的反彈阻力，也升至保歷加通道頂。若9天RSI進一步升破70，則相信股價升勢會更強，並有機會重上2月高位138.3港元。投資者可以在股價回調至116港元時買入，目標上望138港元；只要股價未跌穿20天線110港元，則可繼續持有，若失守則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定