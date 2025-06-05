康龍化成(3759)受惠行業回暖及藥品需求勁　有望試前高位｜彭偉新

內地藥業股經過近10年的改革，培育出一批擁有研發創新藥能力的藥企，使內地整體醫藥股的盈利能力明顯改善，不再僅依賴毛利率極低的仿製藥市場。這些改變也促使了一批科研人員承擔醫藥改革的過程。雖然行業仍面臨挑戰，但已有不少藥企研發出第一批創新藥。由於內地有足夠的病例可供新藥進行臨床研究，整體醫藥行業在經濟周期波動中表現出復甦跡象，特別是小分子CDMO業務穩健增長。



康龍化成專注於生命科學研究與開發服務，業務涵蓋實驗室服務、小分子及大分子的化學製造和臨床研究。隨著生物製劑領域的需求持續增長，康龍化成將直接受益於新訂單的增長。報告指出，2025年第一季度的生物製劑及細胞基因治療業務收入達到9900萬元人民幣，同比增長7.9%。公司在此領域的市佔率穩步上升，預計未來幾年將繼續受益於全球製藥行業對生物製劑的強勁需求。管理層表示，總訂單量增長超過10%，顯示出市場需求的穩定性和公司在該領域的優勢。

此外，集團積極將人工智能應用於藥物研發，顯著提高了效率並降低了成本。技術投資的回報明顯，尤其在小分子和大分子研發方面，AI的應用使實驗過程更加高效，進而提升了整體的毛利水平。這種技術驅動的成本控制將為未來的盈利增長奠定基礎。

在實驗室服務方面，康龍化成展現出強勁增長，2025年第一季度的收入達到18.57億元人民幣，同比增長15.7%。公司在複雜小分子、肽類及寡核苷酸的研發能力不斷增強，並在實驗室服務中實現了45.5%的毛利率。管理團隊強調，這些技術能力的提升不僅提高了服務質量，還吸引了更多高端客戶，進一步增強了市場競爭力。

康龍化成(03759)於今年2月5日至6月4日期間的資金流狀況。（圖１）

集團在2025年第一季度實現收入30.99億元人民幣，同比增長16%。實驗室服務收入達18.57億元，同比增長15.7%；小分子CDMO服務收入為6.93億元，同比增長19.1%。公司目標維持2025年10%-15%的收入增長。2025年第一季度毛利率上升至33.7%，較2024年第一季度的32.7%有所增長，主要受益於規模效應及成本控制。淨利潤達到3.06億元，同比增長32.5%。不過，經調整的Non-IFRS淨利潤僅增長3.1%，顯示較高的運營成本影響了利潤增長。市場上目前共有14位分析師對康龍化成進行調研，目標價中位數為20.36港元，較昨日收市價16.16港元仍有超過25%的潛在升幅。

康龍化成上個交易日以16.16港元收市，全日上升0.42港元或2.67%。集團過去5年的平均Beta值為0.91，系統性風險稍低於大市。52周最高位曾見24.85港元，而最低位則見7.98港元。以現價16.16港元計，康龍化成的股價較50天線高出14.47%，且較200天線高出16.94%，短期走勢已走強，相信股價可進一步向好。

集團的機構投資者持股比率為30.55%。自今年2月5日至6月4日期間，股價錄得4.14%的升幅，該期間共錄得3.41億港元的資金流入，其中大戶佔2.32億港元，散戶佔1.1億港元。大戶對散戶的資金流比率為2.1比1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至16.26%，而最低曾跌至-7.12%。截至6月4日，大戶的持股比率已回升至6.62%。

投資者可以在股價回調至16.00港元時買入，預期股價在逐步形成升勢下可升至今年2月21日的高位19.50港元附近作為目標水平；若股價失守5月2日高位14.60港元，則需先行止蝕，待股價進一步回落後再考慮買回。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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