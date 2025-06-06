中海油(0883)估值不高　油價回升下助股價繼續反彈｜彭偉新

中國海洋石油主要從事油氣勘探、開採及生產，特別是在南海的深水天然氣開發。集團將受惠於穩定的天然氣需求及新油田的投產，這將帶來產量提升，支持集團未來幾年的產量增長。此外，隨著新項目的推進及技術的提升，生產效率將提高，進一步降低成本。特別是中國海洋石油的生產成本預計為每桶27美元，而行業平均生產成本約為每桶30美元至35美元，這使得中海油在生產成本方面具備競爭優勢，有助於提升其利潤率。長期而言，全球對清潔能源的需求增長將促進天然氣的市場價值，公司計劃將天然氣產量提升至30%，這將為未來增長提供強勁支撐。



中國海洋石油於2025年6月5日以18.3港元收市，全日上升0.04港元或0.22%。集團過去5年的平均Beta值為0.52，系統性風險低於大市。52周最高位曾見23.9港元，而最低位則見15.5港元。以現價18.3港元計，中國海洋石油的股價較50天線高出4.84%，但現價則較200天線低0.43%。在技術走勢上，未見估值過高的情況，尤其是股價只輕微高於50天線的水平。近日油價在多個利好因素下，WTI期油企穩在63美元以上，有助支撐中海油的股價繼續向好。以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約5.9倍，市場給予集團的預測市盈率為6倍，與追蹤市盈率相近，市賬率則為1.02倍，現價計算並未偏高。

中國海洋石油過去一年的派息比率為45%，而過去5年的平均派息率為50%。集團今個財年已派發1.32港元的追蹤年股息，相當於7.21厘的追蹤年股息率。市場預期集團今年全年每股派息為7.23厘，較過去5年平均股息率7.42厘為低。市場預期集團2025年的每股盈利為3.24港元，根據此計算，中海油2025年的每股派息可升至1.62港元，較2024年的1.40港元高出15%，預計股息率更可達8.8厘，對於高息股來說仍然屬於非常吸引的水平。

中國海洋石油(00883)於今年1月7日至6月5日期間的資金流狀況。（圖１）

中國海洋石油的機構投資者持股比率為3.84%。自今年1月7日至6月5日期間，股價錄得0.84%的輕微跌幅，但該段期間卻共錄得34.73億港元的資金流入，其中大戶佔33.77億港元，散戶佔0.95億港元（見圖1）。大戶對散戶的資金流比率為35.6比1，顯示大戶投資者在資金流向上仍然擁有主導地位。同期大戶投資者的持股比率最高曾升至16.91%；而最低曾跌至-11.06%。截至6月5日，大戶的持股比率已回升至13.95%，顯示股價仍有進一步上升的空間，並反映出大戶投資者對股份重新看好，有助於股價回升時產生較大的上升動力。

投資者可以在18.20港元買入，目標上望自去年10月高位22.25港元跌至今年4月低位15.50港元的跌浪總跌幅61.8%的反彈目標，預期股價可達19.50港元；若股價跌穿20天線17.70港元，則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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