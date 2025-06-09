友邦保險(1299)受惠美元回落　令亞洲業務成增長主要動力｜彭偉新

友邦保險是亞太最大的人壽保險公司之一，其業務涵蓋中國內地、香港及東南亞市場，保險產品包括人壽保險、醫療保險及財富管理。在中國市場，雖然因經濟假設調整影響了新業務價值（NBV），但其新業務價值仍顯示出韌性，2025年第1季同比增長8%。友邦在新設分支機構的表現超過20%增長，顯示出擴張潛力。香港市場表現強勁，2025年第一季的NBV同比增長16%，主要受本地客戶及中國大陸訪港客需求的推動。新加坡則因高需求的儲蓄型產品而錄得卓越的NBV增長，持續吸引投資者的關注。泰國市場受益於產品切換及銀保渠道的強勁增長，顯示出良好的市場前景。



友邦保險（1299.HK）於2025年6月7日以67.05港元收市，全日上升0.75港元或1.13%。集團過去5年的平均Beta值為0.86，系統性風險低於大市。52周最高位曾見74.6港元，而最低位則見48.6港元。以現價67.05港元計，友邦保險的股價較50天線高出11.63%，現價亦較200天線高出14.39%。

以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約13.8倍，市場給予集團的預測市盈率為14.5倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.11倍，而市賬率則為2.23倍。現價計算，集團的股價對營收比率為4.54倍，企業價值對收入為4.59倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比率為--倍。

友邦保險過去一年的派息比率為36.5%，而過去5年的平均派息率為47.4%。集團在上一個財年已派發1.755港元的全年股息，以現價計算相當於2.6厘的全年股息率。市場預期集團今年全年每股盈利可達5.24港元，較去年全年增加13.1%。以現價計算的預測市盈率為12.8倍，根據過去5年的平均派息率47.4%計算，預期今年全年每股派息為2.48港元，股息率有機會升至3.70厘，較過去5年平均股息率2.05厘為高。

友邦保險(01299)於今年1月8日至6月7日期間的資金流狀況。（圖１）

友邦保險（1299.HK）的機構投資者持股比率為48.71%。自今年1月8日至6月7日期間，股價錄得24.63%的升幅，該期間共錄得47.18億港元的資金流入，其中大戶佔31.76億港元，散戶佔15.44億港元（見圖1）。大戶對散戶的資金流比率為2.1比1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至9.67%；最低曾跌至-3.39%。不過，大戶的資金持股比率已於6月6日回升至9.61%，達到期間的最高水平，因此預期股價走勢仍然有進一步向好的機會。

上周友邦保險公佈前CEO杜嘉祺會回歸擔任獨立主席，接替退任的集團董事會主席謝仕榮。市場預期他上任後，可能會重新評估和調整公司的戰略方向，專注於增長潛力較大的市場，如中國及東南亞地區，這將有助於提升市場佔有率。此外，還可能在產品及內部流程上進行優化，以符合市場的變化並提高成本效益。

由於看好集團在新獨立主席的執行能力，投資者可以期待友邦未來的整體前景。建議投資者在股價回落至67.00港元時考慮買入，目標上望之前接近75.00港元的頂部；若股價一旦跌穿3月中高位64.70港元的支持，則最好先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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