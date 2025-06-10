金山軟件(3888)AI商業化進程和海外拓展　成業績催化劑｜彭偉新

金山軟件 (3888)是一家專注於應用軟件和互聯網服務的領先企業，業務涵蓋在線遊戲和WPS辦公軟件。其在線遊戲業務以《劍網3》系列為主，並將推出新遊戲《解限機》，預期將提升收入。特別是在企業數位化需求上升的背景下，WPS辦公軟件透過AI技術和海外市場拓展，將持續吸引更多企業客戶並帶來穩定增長。



金山軟件的新遊戲計劃受到廣泛關注，集團計劃於2025年推出科幻機甲遊戲《解限機》，該遊戲在內部測試階段曾在Steam全球願望單上排名第五，預計將於7月正式發佈。此外，經典武俠系列的續作《劍侠情缘·零》已於5月底全平台公測，這些新遊戲有望提升用戶參與度和收入。市場預期集團的遊戲業務在2025年第1季的收入將達到10.37億元人民幣，同比增長14%。管理層強調，這些新遊戲將成為未來增長的重要催化劑，並計劃擴大遊戲內容的更新，以保持用戶的活躍度和參與度，這反映出金山在遊戲領域的長期戰略規劃。

金山軟件(03888)於今年1月9日至6月9日期間的資金流狀況。（圖１）

另外，集團的AI商業化進程和海外市場拓展被視為重要增長動力。報告指出，WPS辦公軟件在2025年第1季的收入增長6%，達到13.01億元人民幣，其中WPS 365的企業用戶收入增長63%，顯示出數位化需求的強勁。管理層強調，AI技術的應用將成為提升用戶體驗的關鍵，並計劃推出海外版本的WPS，以進一步拓展國際市場。此外，金山正在與小米合作，強化AI和雲計算基礎設施的整合，期望這將促進AI產品的商業化進程。

金山軟件昨日以34.4港元收市，全日上升0.9港元或2.69%。集團過去5年的平均Beta值為0.41，系統性風險低於大市。52周最高位曾見47.5港元，而最低位則見19.74港元。以現價34.4港元計，金山軟件的股價較50天線低8.3%，但現價較200天線高出2.41%。在股價表現上並未明顯偏離中長期走勢，因此，股價未有大幅回調的必要。以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約27.7倍，市場給予集團的預測市盈率為12.8倍，低於追蹤市盈率，而市賬率則為1.88倍，整體估值不算過高。

金山軟件的機構投資者持股比率為40.85%。自今年1月9日至6月9日期間，股價錄得2.64%的升幅，該期間共錄得49.92億港元的資金流入，其中大戶佔44.55億港元，散戶則佔5.37億港元。大戶對散戶的資金流比率為8.3比1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至31.72%，最低曾跌至-4.27%。截至6月9日，大戶的持股比率為9.48%，顯示出大戶投資者仍然是推動金山軟件未來走勢的主要動力。金山軟件股價自去年8月21日低位19.74港元後持續反彈，並一度升至今年2月高位43.85港元後再度回調。隨著金山軟件的股價由高位持續回調，近日取低位曾跌至31.55港元，9天RSI曾失守30水平，股價回調幅度接近整個前升浪總升幅的61.8%。只要股價能企穩在32.00港元以上，暫時毋須沽出止蝕，目標上望41港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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