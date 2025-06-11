華潤電力受惠兩條腿走路　火電及再生電互補優勢｜彭偉新

華潤電力主要從事多元化的發電業務，包括煤電、風電和太陽能等。近期，公司在可再生能源方面的擴張顯著，計劃在2025年新增10GW的可再生能源容量，其中55%來自風能，45%來自太陽能。這一增長得益於政府對可再生能源的支持政策，並且隨著市場需求回升，公司的業務前景保持穩定。

集團2025年第一季度的業績分析顯示出穩健的增長，第一季度的總發電量達到32,000GWh，同比增長7.9%。特別是在可再生能源方面，風電發電量同比增長24.2%，達到8,500GWh，而太陽能發電量則增長了42.7%。在火電部分，儘管煤電發電量僅增長0.3%，達到11,802GWh，但隨著煤價的下降，發電成本有所降低，這對公司的毛利率提升起到了積極作用。

華潤電力於昨日以21.2港元收市，全日上升0.15港元或0.71%。股份在過去5年的平均Beta值為0.62，顯示系統性風險低於大市。至於股價技術走勢方面，52周最高位曾見25.45港元，而最低位則見16.64港元。以現價21.2港元計，華潤電力的股價較50天線高出10%，另外，現價亦較200天線高出11.93%。因此，反映短期整體動力仍然較強，有望在短期內維持強勢。

以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約7.1倍，市場給予集團的預測市盈率為7.6倍，較追蹤市盈率稍高，而市賬率則為0.99倍，顯示整體估值未有過高。華潤電力過去一年的派息比率為38.64%，而5年平均派息比率為49.38%。集團上一個財年已派發1.146港元的全年股息，相當於5.44厘的股息率。市場預期集團今年全年每股盈利為3.06港元，以過去5年平均派息率49.38%計算，預期將派發1.51港元，相當於7.1厘的預測股息率，較過去5年平均股息率4.22厘為高。

至於華潤電力近日的資金流狀況，集團的機構投資者持股比率為8.76%。自今年1月10日至6月10日期間，股價錄得25.3%的升幅，該期間共錄得35.22億港元的資金流入，其中大戶佔19.1億港元，而散戶佔16.12億港元（見圖1）。大戶對散戶的資金流比率為1.2比1，顯示大戶投資者的主導地位稍微優勢。同期大戶投資者的持股比率最高曾升至24.5%，之後最低曾跌至-3.37%，但隨後回升，至6月10日已重返19.48%。這反映出大戶投資者對後市的樂觀情緒明顯，有助於推動股價進一步上升。

投資者可以等股價回落至21.0港元水平時買入，股價有機會逐步反彈，並以去年8月份的高位23.10港元作為目標。只要股價未失守保歷加通道中軸20.25港元，仍然可以繼續持有。

圖1：華潤電力(00836)於今年1月10日至6月10日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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