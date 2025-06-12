寧德時代(3750)行業龍頭現時估值　未反映獨有優勢｜彭偉新

寧德時代是一家迅速崛起的內地動力鋰電池生產商，專注於電動車及儲能系統的研發與製造。集團的業務範圍涵蓋動力電池系統、儲能系統及電池材料，並以其在技術創新和製造能力上的卓越表現，持續鞏固市場領導地位，成為全球最大的鋰電池製造商。根據預測，集團於2024年的動力電池裝機量將達到339.3GWh，市佔率達到全球總裝機量的37.9%。主要產品包括高性能電池包、先進的儲能系統及多種電池材料，這些產品在性能、安全性及成本控制上均具顯著優勢。特別是公司的麒麟電池，以其高能量密度和長循環壽命，滿足了市場對高效能電池的需求。



寧德時代的亮點在於其全面的產業鏈布局，從原材料供應到電池製造及回收，均涵蓋在內，這使其能夠有效控制成本並降低市場風險。根據集團2024年各業務的收入顯示，動力電池占比為69.9%、儲能系統為15.8%，另外，電池材料及回收則佔7.9%。隨著全球對電動車及可再生能源需求的增加，寧德時代在技術創新、環保材料的開發及市場擴展方面的努力，將進一步鞏固其在新能源行業中的領導地位。特別是集團在全球市場的擴張策略，包括在歐洲和美國建立新工廠，進一步增強了其供應能力。

雖然市場預期全球電池需求增長將放緩，但2025年增長仍然預期可達約25%。全球總產能利用率則預計可上升至58%-59%。即使在面對競爭加劇的環境下，集團仍然能通過有效的成本管理和技術創新減少影響。集團2024年動力電池和儲能系統的毛利率分別為24.4%和26.8%，仍是行業內的相對較高水平，因此，寧德時代具備較強的抵禦力以應對行業增長放緩的情況。

集團去年全年實現營收3620.13億元，同比下降9.7%；然而，淨利潤達到507.45億元人民幣，按年增長15%。市場預期在2025-2027年的三個財年，營收將分別達到4609億元人民幣、5709億元人民幣及6769億元人民幣，期間的複合增長率為21%。市場預期寧德時代在2025年的財年每股盈利為14.69元人民幣，以現價計算，相等於2025年預測市盈率17.1倍，基本處於同業的中位數水平。而與同業比較，普通股回報率可達23%，高於市場同行的平均值。

目前市場上有5位分析師對寧德時代進行調研，所給予的目標價平均值為396港元，較上日收價308.4港元仍有28%的上升空間。投資者可以在股價回落至308港元水平時買入，目標上望前頂343.4港元。只要股價未失守6月10日的低位297港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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