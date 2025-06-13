騰訊音樂受惠強大版權、穩定會員增長及高毛利率｜彭偉新

騰訊音樂主要業務涵蓋在線音樂流媒體、K歌及社交娛樂，2024年在線音樂服務收入占比約54%，社交娛樂服務及其他占比46%。集團透過QQ音樂、酷狗音樂及酷我音樂等平台提供音樂串流、直播及社交互動。最近，騰訊音樂公佈擬以12.6億美元現金，另加發行相當於交易完成前已發行股份總數5.1986%的A類股份，以及向創始股東額外發行0.37%的股份，作為收購內地在線音頻平台喜馬拉雅的代價。此舉將鞏固騰訊音樂的領導地位並擴大市場覆蓋，並可能與喜馬拉雅的長篇音頻業務產生聯乘效應，包括擴大用戶基礎、豐富內容庫，以及通過多樣化內容促進超級會員(SVIP)滲透率等利好因素。



騰訊音樂所處的行業正處於增長階段，特別是在在線音樂及長音頻市場持續維持強勁的增長速度。此外，用戶對於體驗式購物的需求上升，取代傳統的百貨公司和購物中心。市場預期騰訊音樂2025年全年收入可達43.62億美元，按年上升12.1%；2026年全年收入預計再按年上升10.2%，達到48.07億美元。至於2025年的預測每股盈利為0.42美元，同比增加23.3%，預測市盈率為22.3倍，雖然這個估值不算太低，但考慮到集團完成收購後有望進行業務整合，將有助於提升整體估值。

騰訊音樂上個交易日以75.15港元收市，全日上升2.55港元或3.51%。集團過去5年的平均Beta值為0.5，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見79港元，而最低位則為36.25港元。以現價75.15港元計，騰訊音樂的股價較50天線高出26.83%，此外，現價亦較200天線高出52.8%。

目前，以現價計算，騰訊音樂的追蹤市盈率約21.8倍，市場給予的預測市盈率為22倍，與追蹤市盈率相近。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率可達1.54倍，而市賬率則為2.8倍。騰訊音樂過去一年的派息比率為37%，並且集團今個財年已派發1.31元的追蹤年股息，相當於1.81厘的追蹤年股息率。市場預期集團今年全年每股派息0.7元，相當於0.96厘的預測股息率。

騰訊音樂－ＳＷ(01698)於今年1月14日至6月12日期間的資金流狀況。（圖1）

騰訊音樂（1698.HK）的機構投資者持股比率為3.45%。自今年1月14日至6月12日期間，股價錄得86.94%的升幅，期間共錄得2.72億港元的資金流入，其中大戶佔2.12億港元，而散戶佔0.61億港元。大戶對散戶的資金流比率為3.5：1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至21.52%，最低曾跌至-12.53%，至6月12日則為2.7%。

騰訊音樂股價自去年9月跌至36.25港元底部後開始反彈，股價以一浪高於一浪的走勢持續上升。不過，股價一直無法升破59.90港元的阻力位，直至5月中成功向上突破。近期股價持續向上，昨日更升至79.00港元，且9天的RSI升破70水平，可能引發進一步上升。投資者可以在股價回落至70.00港元時買入，目標上望78.80港元；若股價失守67.80港元，則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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