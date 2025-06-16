大家樂︰無加價空間　推更多優惠 「市道捲、一齊捲」

大家樂（0341）去年純利跌三成，集團首席執行官梁可婷表示，港人北上、外遊情況持續，香港進入結構性轉型，經濟相對低迷，今年4、5月同店也錄單位數跌幅。



梁可婷表示，目前單價43元，加價空間非常少，會推出更多優惠措施吸引顧客，與港人共渡時艱。

採取薄利多銷策略

被問及是否擔心本港餐飲業出現內捲情況，她指「市道捲，都要一齊捲」。提到期內整體毛利率減少1個百分點至10.4%，梁可婷認為，不能只關注毛利，而不考慮銷售，因此會採用薄利多銷策略。

她續指，本港餐飲業情形比內地更艱難，租金回落相對經濟下行的速度緩慢，希望減租幅度達25%。

不過，她對前景有信心，指香港經濟不是第一次出現下行，大家樂曾多次走出低谷，集團業務分佈多元化，除了快餐，還有悠閒餐飲、機構飲食，雖然悠閒餐飲在是次上半財年有下跌，但下半年已經止跌，會審慎拓展悠閒餐飲，同時集團業務分佈在香港及大灣區市場，有一定優勢。

梁可婷指出，香港正在籌備開設6間快餐門店。（陳泳藴攝）

對無人機配送保持開放態度

店舖數目方面，她指，香港正在籌備開設6間快餐門店，不時優化門店網絡，沒有大規模關店的需要。而內地繼續保持一年增設20間門店。

對於大家樂期內末期息跌40%，她指出，過去數年集團派息比率達100%，倘日後盈利好轉，會恢復100%派息比率。

由於目前在本港上市的大灣區企業到深圳掛牌上市，被問及集團會否考慮在深交所上市，梁可婷指，任何事都有可能。另外，對無人機配送外賣，也保持開放態度。