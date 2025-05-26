連鎖快餐店出戰兩餸飯？大家樂下午茶推外賣小菜　美心加$6變3餸

【兩餸飯／外賣／打工仔／美心／大家樂】「窮人恩物」兩餸飯深受港人及打工仔歡迎，除了部分食肆轉型賣兩餸飯外，連鎖快餐店近日亦加入戰團，推出平價堂食或外賣飯盒。大家樂上星期起，於下午茶時段推出小菜外賣優惠，售35至63元，可以多付10元加配白飯、中湯或糖水。



美心MX昨日則宣佈星期一至六全日提供39元雙餸飯，外賣有88折優惠，即僅34.3元。另外加6元多一份叉燒，即約40元便有3餸。



大家樂近日推出「1．2．3餸自由選」外賣優惠，一碟餸35元，3碟63元。（許湖洪攝）

大家樂近日推出「1．2．3餸自由選」外賣優惠，有8款小菜選擇。（許湖洪攝）

美心MX近期亦推出套餐優惠39元兩餸飯連熱飲或汽水。（美心MX Facebook圖片）

大家樂下午茶推小菜外賣優惠

大家樂上星期推出「1．2．3餸自由選」外賣優惠，下午3時至6時下午茶時段提供8款經典中式家常小菜，包括菠蘿咕嚕雞球、鮮茄魚柳、梅子蒸排骨等。一個餸售35元、兩個餸售45元、三個餸售63元，即每個餸平均21元。顧客需要另加10元，加配白飯、中湯或糖水。

下午近5時在大家樂葵芳葵涌廣場分店，門口豎立「1．2．3餸自由選」招牌及餸菜的宣傳圖片，有食客查看詳情。

下午近5時在大家樂葵芳葵涌廣場分店，有食客查看詳情。（許湖洪攝）

下午近5時在大家樂葵芳葵涌廣場分店，有食客查看詳情。（許湖洪攝）

食客冀優惠推展至其他時段

居住附近的黃先生指，剛好今天不煮飯，便來看看有甚麼選擇，認為「啲餸種類多，慳時間會買嚟食」，稱只會間中購買。

住屯門剛放工的吳先生指路過大家樂，看到小菜套餐價格便宜，不過他希望買下午茶的套餐，因此沒有購買。他希望大家樂延長小菜套餐供應時段，於中午或晚飯時段提供優惠，讓更多人受惠。

住屯門的吳先生希望大家樂延長小菜套餐供應時段。（許湖洪攝）

美心MX兩餸飯$39 加$6多一份叉燒

美心MX昨（25日）宣布推出兩餸飯，星期一至六每天款式不同，每個套餐39元連熱飲或汽水。額外支付6元可加購叉燒一份，將套餐升級為三餸飯。食客透過手機落單更可享88折優惠，折後每個套餐僅34.3，加購叉燒亦未滿40元。