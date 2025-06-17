快手(1024)受惠可靈AI獨立　估值達到60億美元｜彭偉新

市場相信快手旗下的可靈系列AI影片工具在全球市佔率已經達到30.7%。集團目前主要聚焦於有穩定創作需求的群眾，逐步滲透專業市場，並以高價值用戶作為主要市場滲透策略。集團重視投入可帶來收入並實現正向投資回報，現時在推理層面上已實現盈虧平衡。由於市場認為可靈AI目前個人用戶端的付費滲透率只有個位數百分比，較成熟的內容製作生產力工具的10%以上水平，仍然有較大增長空間。隨著內容製作需求升級和付費滲透，有望逐步提升。至於商業客戶端，則有望向工業設計等領域拓展。有券商預計若可靈AI獨立分拆，估值約為60億美元，將有助於提升快手的估值。



以同行業計算，快手的整體權益回報率算是最高，達到25.8%，高於百度的9.8%及嗶哩嗶哩。按估值來說，市場目前共有27位分析師對快手進行調研，市場給出的目標價範圍亦較廣，由60港元至85港元之間，不過，目標價的中位數則為71.06港元，較昨日收市價60.00港元仍有18.4%的上升空間。若利用12組財務模型計算，合理價為81.26港元，較現價有超過35%的潛在升幅。快手昨日以60港元收市，全日上升2港元或3.45%。集團過去5年的平均Beta值為1.13，顯示系統性風險高於大市，因此，當大市處於回升階段，有望見到快手的反彈幅度會高於大市。52周最高位曾見68.9港元，最低位則曾見37.55港元。以現價60港元計，快手的股價較50天線高出14.48%，另外，現價亦較200天線高出22.17%。這反映快手的股價反彈已見走勢全面轉強。

快手－Ｗ(01024)於今年1月16日至6月16日期間的資金流狀況。（圖１）

快手的機構投資者持股比率為31.64%。自今年1月16日至6月16日期間，股價錄得47.06%的升幅，該期間共錄得191.64億港元的資金流入，其中大戶佔166.69億港元，散戶佔24.96億港元（見圖1）。大戶對散戶的資金流比率為6.7:1，顯示出大戶投資者仍主導整個市場。同期，大戶投資者的持倉比率最高曾升上10.42%，而最低曾跌至1.32%。截至6月16日，該比率為3.76%，正反映資金動力開始在市場上吸納，靜候股價進一步推升。

快手股價近日在64.00港元回調，已連續第二日跌至10天線水平後即時反彈，令到9天RSI未失守50的水平。而且更重要的是之前的MACD由低位回升，已成功維持在正數水平，並未反映出資金會再作出大幅減磅。股價昨日升至60港元水平後即見阻力，不過仍能以大陽燭收市。快手的股價自去年9月首次跌至37.75港元後，一度升上61.75港元，隨後再度回落至38.15港元，然後股價再次回升，並成功收復了所有跌浪，最高升至68.90港元後逐步回落，於今年4月曾跌至42.90港元。近日股價已成功升回整個前跌浪總跌幅的61.8%，反映走勢仍然偏強。投資者可以在60港元水平買入，並有望見到股價再上試前頂68.90港元，至於股價宜企穩於5月7日的高位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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