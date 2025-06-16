《時間之子》等大片加持　貓眼娛樂(1896)料受惠暑假檔期｜彭偉新

貓眼娛樂（1896）是一家領先的“科技+全文娛”服務提供商，主要業務涵蓋在線娛樂票務服務、娛樂內容服務及廣告服務。在線票務服務以電影票務為主，並擴展至現場娛樂演出。娛樂內容服務則依托票務數據，深入電影製作和發行領域，並參與多部熱門影片的宣發。貓眼娛樂在中國電影票務市場的市佔率超過60%，這一強勁的市場地位為其業務增長提供了穩定的基礎。隨著電影市場的逐步復甦，貓眼的影片檔期也相當豐富。例如，2025年夏季假期及端午節期間，貓眼推出了多部重點影片，包括《時間之子》和《碟中諜8》。這些影片的上映預計將進一步吸引觀眾，提高票房收入。



此外，貓眼在娛樂內容服務方面的投入也顯示出潛在的增長動能。隨著市場上對優質內容的需求增加，貓眼計劃通過參與製作和發行更多熱門影片來擴大其市場份額。這不僅能夠提升品牌影響力，還能增強用戶黏性。在政府對電影產業的支持政策下，貓眼未來的增長前景值得期待，尤其是在即將到來的假期檔期中，其市場表現有望進一步改善，從而鞏固其行業領導地位。

集團在2024年的實現收入為40.82億元人民幣，同比下降14.2%。娛樂內容服務收入為19.6億元人民幣，票務服務收入19.22億元人民幣，均受電影市場疲弱影響。淨利潤1.82億元人民幣，同比下降80%。未來預測顯示，2025-2027年收入將分別增長17%、13%和10%，收入大致穩定增長。

貓眼娛樂(01896)於今年1月15日至6月14日期間的資金流狀況。（圖1）

貓眼娛樂的機構投資者持股比率為17.77%，自今年1月15日至今年6月14日期間，股價錄得9.34%的升幅，該期間共錄得2.74 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.55 億港元，而散戶則佔當中的0.18 億港元(見圖1)，反映出大戶投資者主導股價走勢，未來仍然有進一步上升的機會。尤其是大戶對散戶資金流比率為 13.8 比 1，而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.03%；而最低曾經跌至-8.36%，至於6月14日當日則為14.14%，大戶投資者追入股份的意欲非常明顯，有助進一步推動股價繼續向上。

貓眼娛樂上周五以 8.08 港元收市，全日下跌 0.08 港元，跌幅為 0.98%。集團過去5年的平均Beta值為 1.14，系統性風險高於大市，在市場較為淡靜的時候，股價表現會有機會跑贏大市。52周最高位曾見 9.95 港元，而最低位則曾見 5.56港元，以現價 8.08 港元計，貓眼娛樂的股價較 50 天線高出 15%，另外，現價亦較 200 天線高出 6.57%。股價仍然未有超出合理價範圍。

貓眼娛樂股價於2023年9月升上12.18港元見頂後，股價持續回落並在失守50天線支持後，形成一浪低於一浪走勢後，股價反覆跌至去年8月中低位見5.56港元後，在9天RSI重返回30以上水平後，股價形成見底走勢後，股價持嬻反彈，成功收復50天線外，更成功收復整個回調浪總跌褔的38.2%及61.8%，股價度升上最高位見9.95港元，剛好返回61.8%反彈目標後再度回渞，股價一度跌至6.25港元後再度企穩，股價近日連續反彈，已重返5.00港元，以及整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。只要股價仍然繼續偏強，並企穩在10天線之上，可以繼綾看好並以前跌浪總跌幅的61.8%作為下一反彈目標。投資者可以在8.00港元買入，上望9.50港元，至於股價向下跌穿20天線7.35港元必須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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