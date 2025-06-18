越疆(2432)受惠全球機器人市場　持續高雙位數增長｜彭偉新

市場報告預期，全球對機器人的整體需求及應用將出現強勁潛在增長。其中，全球協作機器人市場預計將從2019年的4.67億美元增長至2023年的10.4億美元，年均增長率為22.2%。到2028年，市場規模將達到49.5億美元，年均增長率達36.6%。在中國市場方面，協作機器人的市場份額預計將從2023年的26.3%增長至2028年的37.2%，年均增長率高達46.5%，遠超全球平均水平。



至於機器人在具體應用場景方面，工業場景預計將主導市場，特別是在汽車、3C電子和半導體行業，年均增長率為28.7%。商業場景方面，如無人零售和餐飲服務，預計將以75.3%的年均增長率實現快速擴張。醫療場景方面，隨著人口老齡化，對理療和康復機器人的需求將以37.6%的年均增長率上升。科研教育領域的協作機器人市場亦顯示出40.6%的增長潛力。根據預測，2025年人形機器人的需求量將達到73,700台，並在2030年增長至328.4萬台，顯示出對機器人的需求在各個領域的潛在爆發。因此，未來機器人市場的發展空間非常巨大，對於機器人開發商越疆（2432）將帶來更大的發展機會。

越疆專注於智能機器人研發及應用，主要業務包括協作機器人及人形機器人。其產品分為六軸機器人、四軸機器人和復合機器人，其中六軸產品收入佔比約56%，四軸產品約26%，復合機器人約15%。集團的亮點在於其技術優勢和市場領導地位，累計出貨量達72,000台，覆蓋80多個國家。雖然機器人市場競爭激烈，主要競爭者包括優必選和丹麥的優傲機器人，但越疆在全球市場佔有率為13%，位居第二，具備國產替代的潛力。

集團短期內基本可以依靠醫藥及商業應用的推廣帶來新商機；中期來看，AI技術進步和人口老齡化將推動對協作機器人的需求增長。隨著人形機器人的商業化進程加速，預計到2030年市場需求將顯著上升，進一步提升公司的市場地位和收入潛力。市場預期越疆的2025年及2026年全年收入分別達到5.10億元人民幣及6.98億元人民幣，兩年的同比增長均達到36%。至於毛利率方面，雖然集團2022年至2024年的毛利率分別為40.8%、43.5%及46.6%，但由於折舊等開支仍佔較大比率，令今、明兩年的每股虧損仍達到0.11元人民幣及0.042元人民幣。

越疆的股價在上市後曾一度跌至低位18.42港元，隨後走勢在升破10天線後持續上升，最高曾於今年3月19日見83.80港元。雖然其後股價一度回落並跌穿20天線，於4月7日低見48.95港元，但未再失守50天線。在回調時雖失守整個升浪的38.2%回調目標，但很快便收復並反彈。可惜一直未有再突破，持續受制於80港元水平。其後股價再度跌穿10天線至50天線，兩次回落至38.2%回調目標後，RSI開始形成底部背馳，股價似乎見到回穩的跡象。投資者可以在57.00港元水平買入，只要股價能重返20天線以上，則有望向上試回前頂80港元的阻力。若股價失守6月16日的低位55.45港元並持續形成一底低於一底，則宜先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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