轉數快跨境支付據報周五公佈　首階段6港銀參與　最快下周日開展

為便利香港和內地居民全天候即時小額跨境匯款，金管局和人民銀行推動的兩地快速支付系統互聯，即指香港轉數快（FPS）與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯，有望最快於下星期日（22日）開展服務，屆時參與行的客戶可透過轉數快進行P2P（個人對個人）跨境匯款，每日匯款上限1萬港元等值。



每日匯款上限1萬港元

有本地媒體消息稱，金管局和人行有機會在本周五（20日）公佈有關詳情。金管局總裁余偉文、相關本港銀行高層將飛往北京出席發布儀式，香港方面則有金管局助理總裁（金融基建）周文正解說該項便利兩地居民措施。

首階段本港或有6間銀行包括中銀、滙豐、恒生，中小行則有東亞及另2間中資行，擬最快星期日起開展相關服務，每日及每年匯款到內地的上限分別為1萬港元及20萬港元等值，現行的港人每人每日可匯款最多8萬元人民幣到內地的額度，則不包括在內。

內地居民跨境匯款受限於5萬美元額度

下一批港銀或要到7月才可推出服務，原定計劃是凡有興趣又做好準備的港銀均可在6月29日齊推服務。至於首階段參與推出服務的內地銀行也有6間，為內地主要大型銀行。內地居民跨境匯款到港沒設特別額度，但受限目前內地個人每人每年等值5萬美元的購匯額度。

金管局發言人回應《香港01》查詢時重申，金管局與人民銀行正積極推動落實兩地快速支付系統的互聯，目前項目進展順利，部分服務預計會於今年年中推出，詳情會適時對外公布。