杜拜王子不在港開家辦　事隔一年沈運龍再爆︰屬家族而非個人決定

去年曾為全城熱話的杜拜阿里王子﹙Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum﹚，遭港媒質疑其王室成員身份，最終王子決定取消在香港設立家族辦公室。事件當日已認識並引薦王子來港的中東經貿協會創會會長沈運龍，事隔一年談及「舊事」，他稱王子決定不來港源於「錯誤報道」，因當時有報道質疑王子是「騙子」，令其家人都有「好大反應，唔畀佢過來（香港）。」



阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子），2024年3月接受中通社訪問。（中通社）

稱王子「被人當猴子般咁玩」家人反應大

沈運龍在接受《香港01》查詢時透露，阿里王子不來港是其整個杜拜王室家族決定，而非王子個人決定，「廿幾歲仔邊有咁多錢啊？」被問及會否影響其他中東王室成員來港投資或設家辦意欲，他就回應稱︰「一定啦！被人當猴子般咁玩，大家都唔想再提！」

他並指出，其實中東人對香港興趣不大，可能由於生活習慣及食物不一樣，建議港府需要做更多工作，例如舉辦會議等吸引商務團體訪港，雙方需要更多的交流。而香港人在語文及溝通能力等方面較佳，在對外接觸方面可能需要香港人幫助，例如法律及會計等香港專業領域。

阿里王子與沈運龍（左）的合照。

中東人對港興趣不大 倡港府做更多工作

中東經貿協會並公佈，將於今年9月9日舉辦首屆「中東經貿卓越成就獎」頒獎典禮，獎項報名程序現已啟動，以表揚在中東市場開拓表現卓越的香港及中國內地企業，激勵商界拓展國際視野，把握新興市場機遇。

沈運龍表示，國家及港府均關注中東市場，美國總統特朗普再度上台後，對內地及香港的「打壓」更是「變本加厲」，希望舉行頒獎禮，透過這些成功個案令市場有所參考。

港企產品及服務應更具特色

該成就獎籌備委員會主席兼中東經貿協會副會長黃麗嫦表示，不少初創及中小企仍面對進入中東市場的難題。對於港人港企在中東的優勢，可以在產品及服務方面更具特色，例如人工智能及機械人，可以推出其所需要或者當地市場沒有的產品。

該成就獎主要希望發揮四大功能，除了嘉許企業在中東拓展、創新及永續發展之成就，也希望建構商貿交流平台，深化內地、香港及中東企業戰略合作。同時，配合國家一帶一路建議，強化香港國際樞紐地位。另外，鼓勵中小企積極開拓新興市場，並提供成功的參考。