01專訪｜惠譽料商業房地產需時復甦　港銀不良貸款率仍存上行風險

本港樓市疲弱持續衝擊銀行業，近日新世界（0017）債務再融資，以至延遲派發永續債券利息，也引發市場關注。惠譽評級金融機構評級董事范啟陽表示，整體銀行資產素質由於香港商業房地產疲弱而有轉差風險，故此給予整體香港銀行行業展望為「惡化」。美國減息不如預期以及全球貿易的不確定性使本港經濟持續面臨挑戰，房地產及中小企等行業面臨壓力。



范啟陽預計，香港銀行業的不良貸款比率和撥備在短期內仍面臨上行風險，前者可能主要由本地中小企業的敞口推動，也包括商業房地產行業。（資料圖片）

港銀不良貸款比率及撥備短期內面臨上行風險

惠譽目前給予恒生銀行（0011）及中銀香港（2388）的生存力評級(Viability Rating)均為a，而其長期發行人違約評級(Long-Term Issuer Default Rating) 展望同為穩定。當中恒生銀行去年底的不良貸款比率有所上升，但新增撥備則下降，認為屬於預期之內。范啟陽表示，後者主要由於內房貸款的風險持續放緩，而與香港商業房地產相關的新增不良貸款亦有相對充分的抵押品，因而無需大幅提升撥備。

范啟陽預計，由於市場不確定性，香港銀行業的不良貸款比率和撥備在短期內仍面臨上行風險。不良貸款的形成可能主要由本地中小企業的敞口推動，也包括香港商業房地產行業。

拆息跌惟貸款需求料不會大幅回升

不過，考慮到香港本地敞口的抵押品覆蓋率相對穩健以及香港銀行已採取的其他信用緩解措施，認為撥備增加的幅度不會像過去兩年那樣高。銀行過去幾年在處理內房問題時已投放的撥備將抵銷部份新增撥備的壓力，同時，由於近年不少銀行在商業房地產相關敞口上的去風險措施以及較充裕的抵押品覆蓋率也有助於緩解壓力。

范啟陽表示，拆息近期暫時回落，但預計貸款需求不會大幅回升，利息收入表現料繼續受影響。故此，預計銀行會繼續推動非利息收入業務，包括財富管理業務。

從銀行業務表現整體展望來看，由於市場存在不確定性，即使香港銀行同業拆息近期暫時回落，預計貸款需求不會大幅回升，料銀行的利息收入表現會繼續受影響。故此，預計銀行會繼續推動非利息收入業務，包括財富管理業務，相信仍會有不錯的增長。營運成本方面，各銀行採取不同的策略，但整體來看均有不錯的成本控制。

香港商業房地產風險和內房風險並不類同

惠譽評級大中華區銀行評級主管胡月明則表示，香港商業房地產風險主要來自於辦公室空置率持續高企，整體經濟環境疲弱以及商業氛圍尚待恢復，而這可能需要較長時間來復甦。不過，香港商業房地產風險和內房風險並不類同，後者主要受到住房庫存過剩和爛尾樓問題的影響。前者則受到利率及空置率影響，但當中一些大型發展商通常有其他業務提供現金流，這有助於平衡整體香港商業房地產業務的風險。

針對樓市疲弱對銀行抵押品價格帶來壓力，之前有外電報道稱，恒生銀行、東亞銀行及集友銀行等，需要以低於最初交易價來出售房地產資產。胡月明表示，其實無論好市還是淡市，銀行出售抵押品意味借款人還款能力出現問題，抵押品一般需要壓價出售，很少能按原先估價出售。然而，即使抵押品低於原估價出售，也不一定表示銀行會承受虧損，因為這取決於個別貸款的貸款價值比（Loan-to-Value Ratio，即貸款金額和抵押品價值之間的比例）及已償還的款項。若果抵押品市場價格大幅下滑當然會有影響，但這也涉及銀行對貸款價值比等相關風險的日常管理。