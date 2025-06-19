兗煤澳大利亞(3668)可受惠電力需求回升　利好煤價走勢｜彭偉新

兗煤澳大利亞是澳洲最大的煤炭開採企業之一，主要業務包括生產動力煤、半軟焦煤及噴吹煤。根據報告，目前公司商品煤的收入主要來自動力煤和煉焦煤，其中動力煤佔比約83%，煉焦煤佔比約17%。集團在2025年第一季度的產量達950萬噸，維持歷史較高水平，且成本優化效果明顯。



隨著全球能源需求回升，煤炭價格有望反彈。特別是在全球進入人工智能競賽的背景下，科技公司將資源投入於GPU進行AI模型的訓練，預計營運商會與電力公司增加電力採購，從而提升對發電用煤的需求，這將支持整體電煤價格的回升。

另外，印尼之前的煤炭政策主要涉及對煤炭出口的限制，以促進本國市場的穩定供應。印尼政府希望通過這些政策提高國內能源安全，減少對外依賴，並應對全球氣候變化的壓力。這些政策可能包括限制出口量、提高煤炭出口稅及要求煤炭出口商將一定比例的煤炭銷售給國內市場。這些措施將影響全球煤炭供應鏈，可能導致國際市場上煤炭價格上升，進而促使其他國家如澳大利亞增加煤炭出口，以滿足需求。對於兗煤澳大利亞而言，這意味著潛在的市場機會，因為隨著印尼煤炭供應的減少，對澳洲煤的需求可能會增強。

查看兗煤澳大利亞在中央結算戶口中的股權分佈，不難發現，十大中央結算戶口所持有的股份比重有明顯上升，從今年4月中時的91.2%逐步增加至本周初接近93.0%。這代表市場上的大戶投資者已密集吸引了接近1.8個百分點的股份。雖然變化不算巨大，但在十大中央結算戶口外的其他戶口所持有的股份比率已跌至約7.0%，因此股價將更加集中，這對推升股價有利。

中央結算系統大戶及散戶持股比率圖示。（圖１）

兗煤澳大利亞的股價自去年10月至11月初期間再次升至34.50港元後，走勢出現反覆回落，並在持續跌穿50天線支持後，股價跌至今年4月初的低位21.50港元。而9天RSI更失守30水平。隨後股價開始反彈，帶動9天RSI重返30以上，確認見底回升。股價逐步升破10天線至50天線阻力後，9天RSI向上衝破70水平，進入明顯超買的狀態。股價在七連陽後升破了自去年11月形成的跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。

只要股價能穩定在29.40港元以上，則相信會有機會重返去年11月的高位。投資者可以在31港元水平買入，目標上望35港元；若失守29.40港元，則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。