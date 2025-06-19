永明料9或10月加入積金易平台　波動市籲股債兼備分散投資

積金易平台於去年6月26日投入運作，所有強積金計劃預期在今年底前全部完成加入。永明金融財富及退休金業務經理潘紀虹表示，作為全港第三大強積金服務供應商，Sun Life 永明預計將於9月或者10月，加入積金易平台，目前相關籌備工作正進入最後衝刺階段。



看好歐美股市多於港股

永明資產管理首席投資策略師龔偉怡表示，受到中東局勢、貿易戰及美國減息前景未明等因素影響，預計短期內市況仍將較為波動，建議投資者應該作分散投資「股債兼備」。對於股債投資比率，臨近50歲或者退休年齡成員可將股票比例控制在20%或者以下，而較為年輕成員則可提高股票投資比例。

她指出，對美股及歐股未來12個月給予中性偏好評級，較港股為看好，給予港股僅中性評級。當中美股受到中東局勢及貿易戰影響，或略有回吐，但仍有望受惠於聯儲局減息及對科技方面的資本投入。而港股則仍受制於中美角力，目前90日對等關稅暫緩期，中國被徵收關稅仍高於其他地區的10%，美國也對中國進行晶片等制裁等。

潘紀虹表示，為確保順利過渡至積金易平台，Sun Life 永明與恒生大學推出中介人培訓課程，以支援僱主及僱員過渡。同時，也安排不用階段積金易講座，提供針對準備期、啟動期及平台正式運行後的不同需求，並透過電子通訊發放最新過渡諮詢及注意事項、設立積金易專頁，以提供及定期更新諮詢。此外，正式上線積金易後，仍會持續提供固有網上服務，包括查閱賬戶、季度強積金結餘短訊服務等，而客戶服務中心也會繼續支援非積金易行政查詢。