百勝中國(9987)相信可受惠　內地零售行業回穩帶來的機遇｜彭偉新

隨著中國內地經濟逐漸回暖，5月份的零售銷售增長率達到6.4%，顯著高於預測的4.9%及上個月的5.1%。這一增長趨勢預示著消費者信心的恢復，將直接促進餐飲行業的需求。作為中國快餐市場的領導者，百勝中國將能夠從這一積極的市場環境中受益。隨著消費者支出增加，百勝中國的門店業績預計將隨之提升，尤其是在肯德基和必勝客等品牌的受歡迎程度上。此外，公司的新店開設計劃和多元化的產品策略將進一步鞏固其市場地位，助力其收入增長。綜合考慮，百勝中國在這一有利環境下，預計將實現穩定的銷售增長，為未來的發展奠定良好基礎。



百勝中國主要經營肯德基和必勝客等快餐品牌，並擁有小羊、小東方等中式餐飲品牌。肯德基貢獻約75%的收入，而必勝客約占20%。集團的亮點在於其強大的品牌認知、出色的供應鏈管理及消費者洞察能力。百勝中國可受惠於新店開設及市場需求回暖，預計2025年將開設1,600至1,800家新店。中期內，透過繼續推廣價值為主的產品策略及提升客流量，將進一步增強市場地位。長期而言，特許經營模式的擴展將提高資本效率，推動在低線城市的市場滲透，並可促進穩定增長。百勝中國致力於每年回饋股東30億美元，顯示其穩健的資本管理策略及對未來的信心。

百勝中國上個交易日以333.2港元收市，全日下跌7.6港元，跌幅為2.23%。集團過去5年的平均Beta值為0.27，系統性風險遠低於大市，因此在市場波動的環境中，百勝中國很適合作為吸納等估值回升的選擇。52周最高位曾見421.4港元，而最低位則為225.2港元。以現價333.2港元計，百勝中國的股價較50天線低4.68%，且較200天線低6.87%，在技術走勢上未出現過份偏高或偏低的情況。

以現價計算，相等於過去12個月的追蹤市盈率約18.2倍，市場給予集團的預測市盈率為17.3倍，較追蹤市盈率為低。市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.25倍，而市賬率則為2.79倍。現價計算，集團的股價對營收比率為1.47倍，企業價值對收入為1.44倍，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為9.57倍。百勝中國過去一年的派息比率為30%，而集團今個財年已派發0.72元的追蹤年股息，相當於0.21厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派息7.52元，相當於2.21厘的預測股息率。

百勝中國(09987)於今年1月21日至6月19日期間的資金流狀況。（圖１）

百勝中國的機構投資者持股比率為93.59%。自今年1月21日至6月19日期間，股價錄得1.64%的跌幅，期間共錄得17.54億港元的資金流入，其中大戶佔14.96億港元，散戶佔2.58億港元。大戶對散戶資金流比率為5.8:1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至25.21%，最低曾跌至-2.67%，至6月19日當日則為9.21%，整體大戶資金動力正在改善。

股價自今年1月以來，多次跌回330港元水平後反彈，僅有兩個交易日曾跌至該水平之下，但仍能即時反彈，顯示330港元的支持非常強勁。股價周四再跌至332港元水平，相信仍能企穩在330港元以上，且9天RSI未失守30。投資者可以在股價返回330港元時買入，目標上望從421.4港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，即365港元；若失守4月22日的低位324港元，則需止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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