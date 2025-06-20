轉數快跨境支付通周日推出　6港銀搶先參與　港人每日匯款上限1萬

連結本港轉數快（FPS）與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）的「跨境支付通」，將於周日（22日）中午推出！屆時兩地居民可以透過輸入收款人手機號碼及帳戶號碼，即時進行小額跨境匯款，用途包括繳交學費、醫療費，甚至發放薪金等。金管局指出，港人每日北向匯款1萬元，每年上限20萬元，並獨立於目前每日8萬元人民幣同名匯款限額。至於內地居民將資金南下匯款則並無限額，惟受限制於目前個人年度購匯額度5萬美元。



應用場景包括「出糧」

金管局指，跨境支付通為兩地居民提供北向（香港至內地）和南向（內地至香港）的匯款服務，在推出初期涵蓋個人對個人和與兩地民生相關的匯款，包括個人繳費﹙例如學費、醫療費、公用事業繳費﹚及機構對個人匯款﹙例如發放薪金﹚。

初期6間港銀參與

金管局又指出，「跨境支付通」推出初期，中港兩地共有12間機構參與，其中香港參與機構有6間，分別為中銀﹑東亞﹑建行（亞洲）﹑恒生﹑滙豐及工銀（亞洲）。該局預期服務會陸續推出，並逐步加入更多參與機構。

金管局指出，跨境支付通於不限於同一間支付機構，支持跨行匯款，又指出「北向」提供人民幣或港幣匯款及人民幣收款，「南向」則提供人民幣匯款﹑港幣及人民幣收款選項等。

余偉文指可提升跨境支付效率

金管局總裁余偉文指出，「跨境支付通」是中港兩地合作重要舉措之一，通過連接兩地快速支付系統實現互聯互通，有效提升跨境支付效率，便利經貿活動及人員往來，有利鞏固及提升香港國際金融中心及離岸人民幣業務樞紐地位。

北向匯款涉5項程序

至於具體操作方面，金管局指出若要向內地收款人轉帳，有5個程序，先選擇以港幣或人民幣帳戶為支付帳戶，第二為選擇是透過手機號碼或銀行帳戶號碼轉帳，第三步是輸入支付金額及匯款原因，第四是核實付款帳戶及收款人姓名等交易資料，核對無誤後才確認交易，最後是付款人收到支付通知。

至於要接收內地付款人轉帳，金管局指出如果收款帳戶已綁定轉數快識別代號，則無需再次登記FPS。同時指出若選擇使用手機號碼，付款人需選擇銀行名稱，若選擇以銀行帳戶收款，付款人需選擇銀行名稱及填寫收款人英名姓名。南向匯款時，建議收款人預自與內地付款人溝通希望收取貨幣屬港幣或人民幣，並提供可收款帳戶號碼及已綁定的轉數快識別代號。

金管局指出部份內地銀行可能要求付款人輸入收款人全名及地址，以滿足內部風險管理要求。當完成付款後，款項將即時入帳，收款人會收到通知。