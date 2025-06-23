郵儲銀行(1658)數字化轉型及手續費收入增長　成主要亮點｜彭偉新

郵儲銀行主要業務集中在為農村、小微企業及個人客戶提供全面的金融服務，包括存款、貸款、理財及支付服務。銀行擁有全國最大的分支網絡，並積極發展數字化金融產品，以滿足不同客戶需求。在短期內，郵儲銀行的主要亮點在於穩定的貸款增長和降低的存款代理費用。隨著經濟逐步復甦，特別是消費貸款和小微企業貸款需求的上升，銀行的貸款業務將持續增長。此外，降低的存款代理費用有效減少了資金成本，進一步提升了利潤水平。這些因素共同推動了短期內的業務增長，並為銀行的盈利能力提供了強有力的支持。



另外，數字化轉型和手續費收入的增長是郵儲銀行的重要亮點。銀行積極推進數字化服務，提升客戶體驗及運營效率，進而吸引更多年輕客戶。隨著金融產品的多樣化，手續費和理財產品的需求回升，預計將顯著提高非利息收入。這些中期策略不僅有助於提升銀行的市場競爭力，也將為未來的可持續增長奠定基礎。

郵儲銀行於上周五以5.46港元收市，全日上升0.09港元或1.68%。集團過去5年的平均Beta值為0.44，系統性風險低於大市，非適合作為大市波動的參考。52周最高位曾見5.48港元，而最低位則曾見3.89港元。以現價5.46港元計，郵儲銀行的股價較50天線高出9.93%，且較200天線高出15.41%。股價走勢屬於偏強表現，短期可能先行出現反覆情況，但未影響投資者對後市的正面看法。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約6.1倍，市場給予集團的預測市盈率為7.4倍，高於追蹤市盈率。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.72倍，而市賬率則為0.49倍，整體估值不算太高。郵儲銀行過去5年的派息比率平均值為30.7%，而集團今個財年未有派發股息，市場預期集團今年全年每股派0.57元，相等於10.58厘的預測股息率，較過去5年平均股息率6.14厘為高。

郵儲銀行(01658)於今年1月22日至6月20日期間的資金流狀況。（圖1）

郵儲銀行的機構投資者持股比率於6月20日為28.45%。自今年1月22日至6月20日期間，股價錄得20.26%的升幅，該段期間共錄得62.89億港元的資金流入，其中大戶佔45.67億港元，散戶佔17.23億港元（見圖1）。大戶對散戶資金流比率為2.7對1，反映大戶投資者仍然主導股價動力。同期大戶投資者的持股比率最高曾升至30.09%，而最低曾跌至2.94%，至6月20日當日則為17.16%，反映大戶投資者的資金動力已轉至非常強的情況，有助股價繼續向上並創下新高。

至於股價的技術走勢亦屬於偏強，自去年9月從3.89港元的低位反彈至5.39港元的高位後，股價一度回調至4.34港元。今年3月，股價再次上升，曾達到5.37港元，與去年10月的水平相近，顯示5.38港元的阻力相對較大。近期股價成功突破前高，成交量也明顯回升，可能表明股價已出現突破。如果股價成功突破該阻力，並以回調幅度的1.618倍作為後續上漲目標，投資者可以在5.30港元進場，目標5.98港元，只要股價不再跌穿前高5.285港元，則暫時不需要止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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