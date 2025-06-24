陳茂波料香港經濟第二季表現不俗　有信心現財年經營帳收支平衡

財政司司長陳茂波接受本地傳媒訪問時預料，本港經濟第二季表現相當不俗，但是基於穩健做法，暫時不會上調全年經濟增長2%至3%的預測；他又表示隨著股市造好，印花稅收入上升，有信心經營帳目在現財政年度錄得收支平衡。



暫不調高全年增長預測

陳茂波接受電子傳媒訪問時估計，第二季表現都相當不錯，基於穩健做法，暫時不會上調全年經濟增長2%至3%的預測，因為變數大，包括來自地緣政治壓力，令資金流轉不斷變化等。

被問到本港經濟連續9季正增長，但與市民感受有落差，包括失業率上升、企業結業、破產宗數創5年新高時，陳茂波認為香港經濟進入轉型期，身處不同行業的市民面對不同情況，有些行業比較好，例如金融、貿易，甚至創科；而個別行業如零售、餐飲則面對旅客及本地市民消費模式轉變的壓力。他說現時轉型時間是艱難，一個是地緣政治，另一個是創新科技發展，政府會適時推出不同措施支援市民及企業。

陳茂波說，地緣政治格局是長遠因素，要審時度勢應對，同時亦可掌握當中的機遇，靈活走位，例如美國提出不歡迎中國企業到當地上市，香港要掌握機遇吸引有關公司來港上市。

稱政策府無意開徵新稅種

另一方面，過去多年政府錄得財政赤字，他指出過去幾年因經濟環境和地緣政治因素，本港出現財赤，但以目前走勢看，股市表現好，印花稅收入上升等，好有信心本財政年度經營帳目能夠收支平衡，預計至26/27年度本港經營帳目亦會有盈餘。同時指出政府目前無意開徵新稅種，又表示經濟合作暨發展組織（OECD）正推動全球最低稅率，若落實執行，將在2026/27年開始，每年約為香港帶來百多億元稅收。

對於會否暫緩《財政預算案》提出研究向離境私家車徵收的邊境建設費，陳茂波未有回應，但注意到社會有不同意見，相關政策局在考慮初步建議時，會充分考慮不同聲音，小心衡量。

冀內地企業加快來港上市步伐

對於近期本港新股市場暢旺，更有會計師事務所預期今年香港股市新股集資額可以重返全球第一。陳茂波說，要鞏固今年較好的上市勢頭，與內地相關監管機構密切溝通，希望能夠加快內地企業來港上市的審批和步伐，同時亦歡迎中東、東南亞企業。至於幾時有第一間中東企業來港上市，他說近期有不少中東資金流入香港，若業務是發展內地和亞洲的中東企業，來港上市誘因會大很多。

此外他亦提到因政府要加大資本開支，加快推動北部都會區發展，綜合帳目繼續有赤字，政府會採取不同方法，盡量利用市場資金，如公私營合作、發債等，政府需投放的資金會少一些。他指出發展商對創科、現代物流業較感興趣，透露有個別項目正在洽談。