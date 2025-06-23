陳茂波：零售市道受壓　讚咖啡溝橙汁創新　業界宜多度橋非鬥平

財政司司長陳茂波接受報章專訪時，提及飲食業、零售業受壓，他認為香港「鬥平」未必是出路。他認為現時消費者講求新體驗、「想試新嘢」，呼籲行業勇於創新，提升顧客服務及體驗，舉例有店舖推出「Espresso加橙汁」。他又指本地快餐業整體營業額上升，反映「快餐唔係無得做，而係睇你點做」。



今年《財政預算案》提出研究向離境私家車徵收邊境建設費，舉例每輛車收200元。陳茂波表示並非「建議話要做」，而是「探索」、「舉例」，政府會充分考慮意見，再作決定，強調沒硬性時間要推行。



財政司司長陳茂波提及飲食業、零售業受壓，他認為香港「鬥平」未必是出路，現時消費者講求新體驗。（陳茂波facebook）

近日多間食肆結業，包括連鎖品牌海皇粥店在5月7日宣布全線結業。（劉定安攝）

本港飲食零售業與內地經營成本不一 應着眼創新

財政司司長陳茂波接受多間報章專訪，表示本港飲食、零售業受壓，但「鬥平」未必是出路，因為香港與內地經營成本如租金、人工等不一。他建議業界從三方面考慮，包括善用科技、緊貼消費者興趣，以及創新，稱「相信創新會帶來機會」

你可以Espresso（濃縮咖啡）加橙汁，內地就Latte（鮮奶咖啡）茅台…… 譬如我今日見到有同事買了一杯咖啡溝橙汁，真的有人會試試不同的體驗。 財政司司長陳茂波

近日結業潮中不乏中式酒樓，陳茂波認為經營者要「度橋」應對。圖為早前宣布結業的沙田富東閣。（富東閣Facebook圖片）

陳茂波：快餐唔係無得做，係睇點做

陳茂波說雖然有連鎖餐飲集團業績一般，但翻看統計署數字，快餐行業整體營業額有上升。他認為帶出的信息是「快餐唔係無得做，係睇點做」。他認為快餐行業需以產品及服務等，給予消費者一個好的體驗，讓人願意回頭光顧。

近日結業潮中不乏中式酒樓，陳茂波認為經營者要「度橋」應對，舉例有大規模的酒樓，現改做規模較小，專攻特色菜式。

陳茂波形容今輪樓市調整穩健有序，並沒有出現系統性風險或恐慌情況。（資料圖片／蘇煒然攝）

造地不因樓價影響 政府關注銀行不因估價跌而「call loan」

樓市方面，陳茂波形容今輪樓市調整穩健有序，並沒有出現系統性風險或恐慌情況，又指政府造地不會因樓價和物業市場影響而停止，「造了地，不用急着賣，可以用來做土地儲備」。

近日有發展商傳出財困，陳茂波指金管局與銀行設有小組留意發展商資金問題，會確保銀行不會因估價下跌就「call loan」（收回貸款），會視乎經營情況盡量寬鬆處理。

《財政預算案》提出研究向離境私家車徵收邊境建設費，舉例每輛車收200元，陳茂波強調沒硬性時間要推行。（資料圖片）

離境私家車邊境建設費並非「建議話要做」

今年《財政預算案》提出研究向離境私家車徵收邊境建設費，舉例每輛車收200元。陳茂波表示並非「建議話要做」，而是「探索」、「舉例」，政府會充分考慮意見，再作決定，陳茂波強調沒硬性時間要推行。