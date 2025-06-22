消費模式改變零售餐飲業挑戰大　陳茂波：快餐收益升　籲創新體驗

本屆政府即將上任滿三年，財政司司長陳茂波今日（22日）形容整個團隊齊心拼經濟、謀發展、惠民生，並指最新本地生產總值，已突破三萬億港元水平，連續九個季度保持增長。不過，他承認經濟持續增長的同時，旅客和市民的消費模式轉變，零售和餐飲業仍面對較大挑戰。2025年首季食肆總收益按年微跌0.6%，但當中快餐類收益升1.9%；非中式餐館和酒吧上季收益亦分別增長2.4%和6.5%。



他說，面對轉變中的客戶喜好和需求，大家都在積極找新的發展方向，例如有連鎖快餐店開始推出只在個別分店供應的限定新口味供客人品嚐，形容不斷推陳出新，創造新體驗，是持續為業務帶來新增量的關鍵。



財政司司長陳茂波指，GDP突破三萬億港元水平，打工仔收入有實質增長，通脹大致保持平穩。（夏家朗攝)

陳茂波：疫後本港經濟韌性強 打工仔收入實質增長

陳茂波形容，香從走出新冠疫情到地緣政局變化，香港經濟始終展現出較強韌性，GDP突破三萬億港元水平，打工仔收入有實質增長，通脹大致保持平穩。

他又列出本港在金融、創科、吸納人才等方面的成就：股票方面，大市交投顯著增加，今年來的平均每日成交額，增加至超過2400億元水平，IPO集資額亦暫列全球第一；創科方面，本地研發總開支在2023年接近330億元，按年上升10%，本地初創企業數目去年底增至約4,700家，創新高。

各項輸入人才計劃自2022年底起，吸引到逾21萬人才來港。（余俊亮攝）

至於吸納人才方面，陳茂波說，各項輸入人才計劃自2022年底起，吸引到逾21萬人才來港；過去三個學年，在本港就讀大專的非本地生人數持續上升，2024/25學年升至超過79,000人，較上一學年增45%。

財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

明起帶團到天津出席論壇 探討創科企業如何促經濟

陳茂波表示，除了繼續為經濟民生打拼，對內對外說好香港故事也十分重要。他透露明日（23日）將帶領30餘人的初創企業代表團，到天津出席世界經濟論壇2025年新領軍者年會，向國際投資人和創科領袖，介紹香港在創新科技研發及應用的實例。

他指，年會以「新時代企業家精神」為主題，預計有來自90多個國家和地區約1,700名參會者，探討在地緣政經格局快速變化的背景下，企業家精神和創新如何激活經濟增長。