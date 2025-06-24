陳茂波：樓市逐漸趨向平穩　要穩住市場期望和信心

陳茂波接受港台訪問，表示近期息口穩定並趨向回落，外來資金流入香港，令銀行體系資金非常充裕，其供樓的利息亦下調，他形容樓市在現水平穩住。



「撻訂」屬市場個案 人才來港住宅吸引購買力

被回應到近月的「撻訂」個案增加，會否造成樓市的負面影響及造成更大的系統性風險時，他表示「撻訂」增加屬個別買家的狀況，認爲樓市現時水平趨向平穩，可調整幅度並不大，預計未來息口會處於較低水平。亦認爲不同人才來港會增加住宅需求，會推動買家購買力。

陳茂波表示，本港樓市未出現恐慌情況，亦沒有造成系統性風險，樓市由2021年9月至今年4月，已調整28%，視爲有秩序調整。不過，他亦表明物業市場仍然受到供求、經濟環境及地緣政治氣氛影響。

政府手上土地隨時賣出 今年或暫停商業地出售

今年財政年度政府賣地表有約8幅住宅用地，可提供4,500個單位。陳茂波表示，政府可以隨時批出土地，其造地的決心並無改變，但不代表會全數推出，強調不會急於賣地。他亦表示會因應市場狀況，今年會暫停售出商業用地，表示要消化一段時間的供應需要，並要穩定市場預期和信心。