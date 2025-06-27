全球數據中心蓬勃增長　長飛光纖光纜可借此提升增長能力｜彭偉新

長飛光纖光纜（6869.HK）是全球領先的光纖光纜製造商，專注於光纖預製棒、光纖、光纜、光器件及模塊的研發、生產和銷售。公司業務涵蓋電信（4G、5G、FTTH）、數據中心、能源、交通及工業物聯網等多個領域，憑藉技術專利及成本優勢，在中國及全球市場佔據領導地位。業務範圍包括光纖預製棒、光纖、光纜、光器件及感測系統，產品應用於電信運營商、數據中心及新興工業領域。商業模式以B2B為主，通過與電信運營商、雲服務商及海外客戶簽訂長期供貨合同，實現穩定收入。公司亦積極投資研發，提升產品技術含量及毛利率。

集團主要客戶包括內地三大電訊營運商，雲服務商如阿里雲也是其主要客戶。集團的財務狀況穩健，收入及盈利在過去5年穩步增長，預計未來2年將保持約9%-10%的增長率。負債權益比率適中（0.4-0.5之間），流動性良好（流動比率常處於1.5-2.0水平），經營現金流穩定，自由現金流為正，顯示財務健全。集團的營運效率較高，但應收賬款週轉略慢，未對整體估值帶來太大負面影響。

長飛光纖光纜上個交易日以19.90港元收市，全日上升0.92港元或4.84%。52周最高位曾見24.45港元，而最低位則見7.57港元。以現價19.90港元計，長飛光纖光纜的股價較50天線高出28.95%，另外，現價亦較200天線高出43.54%。這反映股價走勢的動力相對較強，若以2月25日見頂位置偏離50天線超過65%作為參考，現在仍未有即時見頂的風險。

長飛光纖光纜的機構投資者持股比率於6月25日為6.6%。自今年1月28日至6月26日期間，股價錄得7.7%的跌幅，該期間共錄得3.56億港元的資金流入，其中大戶佔2.62億港元，而散戶則佔0.94億港元。大戶對散戶資金流比率為2.8比1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至14.7%；而最低則跌至-11.69%。截至上個交易日已重返14.7%，反映出整體大戶資金動力已全面轉強。

至於股價走勢方面，長飛光纖光纜的股價於今年2月曾一度升至最高位24.45港元見頂，隨後在失守支持23.00港元後持續回調，並反覆跌至年初的支持位12.22港元。在9天RSI由30以下水平作出反彈後，股價逐步收復20天線，並按黃金比率收復38.2%及61.8%的反彈目標。9天RSI更已升破70水平，預期走勢仍然可以維持進一步的上升。投資者可以在20.00港元水平買入，只要股價維持反覆向上的走勢，並保持一浪高於一浪的走勢，有機會重返之前的高位24.00港元。若股價一旦失守前阻力位18.25港元，則需先行止蝕。

圖1：長飛光纖光纜(06869)於今年1月28日至6月26日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。