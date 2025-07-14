穩定幣｜已有逾50企有意申牌　涉兩大領域　業界︰取勝靠應用場景

香港虛擬資產監管步入新篇章，隨著《穩定幣條例》將於8月1日正式落實，以及虛擬資產場外交易（OTC）和託管服務提供者發牌制度展開立法諮詢，香港正逐步完善其數字資產生態圈。業界透露，目前已有50至60間公司有意申請港穩定幣牌照，其中一半是支付機構，另一半是知名互聯網公司，大部分具中資背景，意味一場熱鬧的競賽正在開跑。



隨著《穩定幣條例》將於8月1日正式落實，以及虛擬資產場外交易（OTC）和託管服務提供者發牌制度展開立法諮詢，香港正逐步完善其數字資產生態圈。（Getty）

監管框架逐步完善 業界望能放寬限制

曾在證監會任職、前炩顧問創始人及首席執行官趙嘉麗表示，香港自2017年萌生虛擬資產監管構思，並於2023年推出虛擬資產交易平台（VATP）發牌制度，接下來的重點是加密貨幣場外交易（OTC）和託管服務提供者業務的監管。

加密貨幣交易平台OSL執行董事兼法規事務主管刁家駿也提出了對「非閉環式」金融體系的展望。他認為，區塊鏈技術的優勢在於其全球性和開放性，若過度依賴permissioned blockchain（許可區塊鏈，是一種僅允許特定的參與者加入的區塊鏈網絡）的監管模式，可能會限制香港與其他市場接軌的能力，期望監管機構能適度放寬限制，在有效控制風險的前提下，為業界產品開發和創新提供更大空間。

數字資產託管和區塊鏈技術提供商Cobo 首席運營官Lily Z. King則對香港監管機構的開放態度和學習速度給予高度肯定。她指出，現行的諮詢文件與早期版本已大相徑庭，反映了監管機構積極吸納業界意見，並深入研究其他司法管轄區的經驗。

趙嘉麗表示，金管局的框架對穩定幣掛鉤的貨幣種類並無限制，但強調需為「高品質」貨幣。（資料圖片）

已有50至60間公司 有意申請港穩定幣牌照

穩定幣方面，Lily透露，公司目前正在協助約50至60家潛在客戶準備香港穩定幣牌照申請，其中一半是支付機構，另一半是知名互聯網公司，大部分是中資背景。她預計8月1日生效後，將會看到大量申請湧入，但預計香港首階段可能只會發出3至4個牌照，總數不超過10個。

對於穩定幣掛鉤的貨幣種類，Lily認為初期主要會是港元和美元，離岸人民幣穩定幣的監管可能需要央行參與，因此推行會更為謹慎。趙嘉麗也補充，金管局的框架對穩定幣掛鉤的貨幣種類並無限制，但強調需為「高品質」貨幣，且申請人需展示實際的業務場景和需求，例如跨境支付和國際貿易。

業界認為，離岸人民幣穩定幣的監管可能需要央行參與。﹙資料圖片﹚

短期未見內地開放資產交易訊號

針對中國內地對數字資產的態度，刁家駿認為，內地政府一直支持區塊鏈技術在金融資產數字化方面的應用，但對於虛擬資產交易本身的開放，香港仍將在一段時間內扮演試點角色。

Lily則認為，不管是互聯網科技公司，還是一些國企的海外的布局，均可以在香港爭取試驗，至於內地會不會開放虛擬資產交易本身，短期內看不到一個很明顯的信號。

針對託管業務的諮詢文件，Lily指出，目前的文件仍屬初期階段，主要關注基礎設施。對於更具體的業務場景，例如第三方託管與自託管的劃分、不同私鑰分片模式的監管等問題，她預計監管機構將在後續諮詢中進一步徵求業界意見。她強調，這是一個持續的過程，監管框架不可能在第一天就完全成熟。

德勤中國數字資產香港主管合夥人呂志宏表示，香港正以開放的態度擁抱虛擬資產，致力於構建一個健全、受規管的數字資產市場，擴展代幣化產品種類及推進應用場景對生態系統發展至關重要。