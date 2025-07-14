百勝中國(9987)估值仍低　有望繼續反彈並重返前頂水平｜彭偉新

百勝中國（9987）是中國最大的餐飲公司，主要經營KFC、Pizza Hut及Taco Bell等品牌，其中，KFC和Pizza Hut的收入佔比約為70%及30%。根據市場報告所顯示，KFC和Pizza Hut的同店銷售增長（SSSG）在短期內受益於線上平台的交付補貼而有較強勁的回升幅度，尤其是集團2025年半年業績將會在8月5日公佈，市場仍然普遍看好。



市場預期百勝中國在即將公佈的最新財季中，相信可以維持穩健的業務增長，預期淨收入達9.25億美元，較去年同期增長約1.5%。增長主要受惠於持續的外賣需求及數位化轉型策略符得到成功推行。儘管毛利率略微下降至20.4%，但經營利潤率上升至10.1%，顯示出公司在成本控制和運營效率上的努力。另外，集團旗下的小型門店和特許經營策略的推動，進一步增強了市場的覆蓋率，可為集圖的未來的增長奠定了基礎。該等因素成為了促成集團在競爭激烈的市場環境中，能保持穩定增長的潛力的重要原素。

百勝中國於上周五以 379 港元收市，全日上升 2.80 港元或 0.74%。集團過去5年的平均Beta值為 0.27，系統性風險低於恒指。52周最高位曾見 421.4 港元，而最低位則曾見 225.2港元，以現價 379 港元計，百勝中國的股價較 50 天線高出 9.04%，另外，現價亦較 200 天線高出 4.84%。在技術走勢上未有出現技術超買的情況，仍有望作進一步的反彈機會。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 20.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 19.1 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.38倍，而市賬率則為 3.07 倍。

百勝中國(09987)於今年2月6日至7月11日期間的資金流狀況。（圖１）

百勝中國(9987.HK)的機構投資者持股比率為93.38%，自今年2月6日至今年7月11日期間，股價錄得1.59%的升幅，該期間共錄得22.8 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的18.57 億港元，而散戶則佔當中的4.23 億港元。大戶對散戶資金流比率為 4.4 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.21%；而最低曾經跌至 -2.67%，至於7月11日當日則為28.21%，反映大幅投資者已積極部署在百勝中國的股份中，只要再有利好的催化劑出現，相信股價有望作出較明顥的反彈。

百勝中國股價於去年7月由低位225.2港元見底回升後，股價曾多次升上420港元水平後回落，不過，股價大致未有失守整個由去年7月低位形成的升浪總升幅的61.8%回調目標，因此，整體走勢未有轉弱。尤其是股價在今年4月多次跌返330港元水平的支持後，便即時作出反彈，反映股價在330港元的支持較強。近日股價再由低位反彈，並已重返380港元水平，看好後市的投資者可以考慮在現價約380港元買入，上望前頂420港元水平，投資者可以買入作進一步的回升，上望420港元，至於股價短期一旦失守20天線則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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