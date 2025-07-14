鱷王達里奧稱政府若破產致貨幣貶值　籲投資者留意兩項資產

有「鱷王」之稱的對沖基金創人達里奧，對美國政府財政狀況相當關注，認為政府財政已達到了債務上限，總債務達到36萬億至38萬億美元。不過他指出與企業不同，當政府出現破產時會透過貨幣貶值來處理有關問題。他又建議投資者可以考慮通脹指數債券及黃金。



達里奧近日談及美國債務危機時，預期美國將透過印鈔、貨幣貶值和人為壓低利率來應對債務問題，意味未來幾代人將用貶值後的美元來償還目前債務。同時擔心在經濟衰退時期發生這種情況，將導致非常困難的社會、政治和經濟環境。

圖為2025年4月7日，美國紐約證券交易所（NYSE）華爾街入口。（Reuters）

達里奧指出，國家債務與企業或個人的債務有兩個重要分別，就是國家擁有印鈔和徵稅能力，因此國家「破產」的方式不是違約，而是貨幣貶值。

稱美財政已達債務上限

對於美國財政，達里奧指目前情況令人震驚，實際上已經到了債務上限，其中總債務約36至38萬億美元，年度赤字約2萬億美元，而年度債務發行需求亦高達12萬億美元。更嚴重的是，政府用於社會福利項目支出（包括醫療保險、醫療補助及退伍軍人福利等），佔預算約60%，並已佔收入約85%；同時，每年還要付1萬億美元利息，佔預算約12%及收入約20%；加上近萬億元的國防支出；三者合計已佔預算的85%，以及相當於收入的110%。

因此，他提出了一個將預算赤字降至GDP的3%的方案，並希望在3年內完成，當中包括削減支出4%、增加稅收4%，以及降低利率1%；不過，他認為這種方案實現的可能性只有5%，因為政治環境太過絕對化。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

憂陷入滯脹時代

達里奧又提及目前美國面臨的挑戰與1970年代有許多相似之處，尼克森於1971年宣佈美元與黃金脫鈎，開啟了純信用貨幣時代，隨後迎來了滯脹的十年，而「我們現在最需要擔心的就是滯脹環境」。

他強調，黃金是世界第二大儲備貨幣，具有獨特的避險屬性，在極端壓力時期表現良好，且不代表任何人債務，即使歷史上80%的貨幣都已消失，黃金仍是唯一持續保值的資產。

對於向投資者的建議，達里奧強調看投資組合的價值，是以通脹調整後的價值來看，而不是名目價值，因此現時最安全的投資是通脹指數債券可作為最安全投資，同時可在投資組合中配置10%至15%黃金，以作為分散風險工具。

建議年輕人強迫自己儲蓄

此外達里奧亦建議年輕人多儲蓄。他指出﹕「我處於那個階段時，我會問自己：如果我沒有任何收入，我能活多久？」，認為能夠以這種方式思考及建立儲蓄，將可擁有財務獨立。同時，年輕人也要把錢儲蓄到那些能改善生活的事情上，例如買入公寓，若能進行多元化投資就更好，但最重要的是能夠強逼自己儲蓄。