洛杉磯騷亂｜鱷王達里奧稱美國正值第5階段危機　處「內戰」邊緣

在美國移民及海關執法局（ICE）於加州洛杉磯針對非法移民的執法行動引發大規模騷亂之際，億萬富豪投資人、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）6月9日在社交媒體上載一篇文章，他在文中提到其此前研究的世界秩序變化周期模型，並指美國正處於當中的第5階段，即財政惡化導致國內衝突的前夕，最終甚至可能走向革命或「內戰」爆發的第6階段。



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達里奧9日在社文媒體X上傳一篇題為《內戰？》的文章，其中提到他在2021年出版的書籍《變化中的世界秩序》曾研究上述模型，能夠解釋導致世界秩序變化的因果關係。

據達里奧的理論，當一個國家面臨財政惡化、貧富差距急遽拉大以及社會衝突升高時，便有顯示該國已進入第5階段。倘上述問題未獲妥善處理，國家失去在共同的政治框架內調解爭端的能力，公開衝突便會隨之而來，該國很可能會因此陷入爆發「內戰」或革命的第6階段。

達里奧警告稱，從不斷上升的債務以及洛杉磯騷亂所展示出的嚴重社會分裂狀況，顯示美國已進入第5階段並正朝災難性的第6階段邁進。不過他補充指，其中提到的「內戰」是指國內秩序的瓦解，並不一定意味着人們會互相殘殺。

2025年6月8日，美國加州洛杉磯，民眾在抗議聯邦移民局搜捕非法移民的示威活動期間，一輛Waymo汽車被焚燒。（Reuters）

達里奧強調，要避免國家進入第6階段，就必須要推動真正有效、全民受益的改革，實現更公平的財富與機會分配；而該國領導人需要具備團結全社會的能力，而不是激化矛盾對立。