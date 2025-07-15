中國軟件國際(0354)　受惠開源鴻蒙系統發展機遇｜彭偉新

中國軟件國際（0354）主要業務包括IT服務、全栈AI解決方案及HarmonyOS生態系統，集團2024年收入為169.5億元人民幣，其中全線AI產品及服務佔5.6%。集團亮點在於其AI技術及與華為的深度合作，推動開源鴻蒙系統及數字人民幣系統建設，推動業務增長。集團短期內，智能雲服務和AI需求的增長將帶動收入回升；中期將受惠於政府及國有企業的IT支出復蘇；另外，長期則因應全線AI和數字化轉型的趨勢而持續增長，因此，預期集團在2025-2027年間將實現穩定的業績增長。



特別是AI技術的應用將成為公司未來增長的催化劑，而全栈式AI解決方案的推出能夠提升客戶價值，並吸引更多業務，所以AI應用的擴展為公司帶來新的增長機會，當中更在能源和醫療等行業應用，不僅增強了公司的市場定位，還提升了其在行業內的競爭優勢。因此，市場預期，集團2025年到2027年，公司的總收入將分別為182.18億元、200.14億元和223.25億元人民幣，歸母淨利潤將分別為6.13億元、7.48億元和9.34億元人民幣。隨著AI業務及雲服務的增長，公司的整體營運效率和毛利水平有望提升。集團毛利率於2023年為23.39%，2024年下降至22.07%，預計2025年回升至22.30%，至於淨利率於2023年為4.15%，2024年下降至3.03%，預計2025年更可回升至4.57%。

投資者可以在5.00港元水平買入，預期股價可以再上試前頂5.68港元。（資料圖片）

中國軟件國際上日以 5.12 港元收市，全日上升 0.08 港元或 1.58%。集團過去5年的平均Beta值為 0.91，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.32 港元，而最低位則曾見 3.38港元，以現價 5.12 港元計，中國軟件國際的股價較 50 天線高出 0.44%，不過，現價則較 200 天線低 6.41%，走勢未見有明顯偏高的情況，投資者仍可繼續看好，尤其股價近日已成功重返50天線以上，中期走勢有望逐步好轉，現時市場共有9位分析師有為中國軟件進行調研覆蓋，目標價中位數為5.98港元，現價較目標價仍有一成以上的折讓。

中國軟件國際股價於年初2月至3月初升抵6.67港元阻力後，當股價失守20天線支持後，曾持續下跌並一度跌至4月低位見4.04港元後，才正式見底，股價其後作出反彈，並按跌幅的61.8%黃金比率作反彈，升上5.68港元後回調，再以黃金比率61.8%作出回調後，在4.55見支持，近日股價已成功升破5.00港元，隨著股價回穩，而且9天RSI亦見企穩在30以上，反映走勢有望轉強。投資者可以在5.00港元水平買入，預期股價可以再上試前頂5.68港元。只要股價未有失守20天線支持，可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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