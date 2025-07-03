夏利里拉家族︰港失去一些競爭優勢　國安法形同地基惟房子需支柱

港府望推動香港發展成為世界領先的家族辦公室樞紐，香港中文大學家族企業研究中心發布《家族辦公室生態2.0：深化香港作為家族辦公室領先樞紐的地位》白皮書，提出五大建議，包括將聯合家族辦公室的機構信任提升至國際水平，羅致並留住專業人才，提升行業服務質素並擴闊服務範圍，擁抱創新技術並採納數碼化方案，以及重塑行業品牌，以向全球加強推廣，並制訂行業標準。



未來仍會以香港為家

夏利里拉集團家族理事會召集人夏瑪龢生為是次研究分享他的經驗和見解，他表示，其家族自1929年起來到香港，至今已有近百年，當時已決定這是將是一個永久的家所在。而所謂「家」的定義不單指的是四面牆的屋子，更包含香港正規環境，例如其文化、基建，還有知識及專業活動的分享等等。

不過，他也坦言，家族感受到香港失去了一些競爭優勢，目前是時候需要去為未來計劃。香港正在經歷著轉變，從以往依賴地產發展等，至專業服務等。香港產業單一化也會失去很多其他的發展能力，要吸引國際家辦來港，不單只是家辦本身，還有國際企業，故此需要對外展示香港有相關投資潛力。

他又以國安法為例，該法律帶來穩定，但可以從這個基礎上發展機遇發展，則沒有太多的討論，這個正如建築房子有了地基，但仍然需要去尋找支柱去能夠令房子能夠長久穩固。

夏瑪龢生形容，國安法如建築房子有了地基，但仍然需要去尋找支柱去能夠令房子能夠長久穩固。（梁鵬威攝）

除中東及東盟 也可吸引印度等國來港投資

夏利里拉家族至今已發展至一個多達165人的家庭，夏瑪龢表示，未來相信其家族仍然會以香港作為家所在，目前沒有離開的計劃，故此對於香港如何能夠延續其專業能力，並吸引未來一代繼續想在次停留會是相當重要。家族管理包括繼承計劃等，都需要相關的專業人才。其家族會支持中大家族企業研究中心的研究工作，讓更多專業人士參與單一家族辦 公室和聯合家族辦公室的構建和管理。

夏瑪龢又指出， 世界在改變，而香港可以作為連接的橋樑，以他自己家族來自的印度為例，印度擁有龐大的中產階層有投資的能力，香港可以建立橋樑去吸引其來港，除了中東及東盟，香港其實可以是所有人的中心，多元文化的融合之地。