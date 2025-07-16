機管局上年度賺24.57億元　向港府派股息13億元　10年來首次

機管局今日（16日）公布，截至今年3月31日止的2024/25財政年度，香港國際機場的客、貨運量及飛機起降量均錄得雙位數增幅，客運量及貨運量分別上升21.6%及10.3%至5490萬人次及500萬公噸，飛機起降量跳升20.5%至373,050架次。



機管局指，2024/25財政年度錄得24.57億元溢利，董事會宣布向港府派發股息13億元，這是機管局自2014/15年度為三跑道系統項目融資而保留營運盈餘以來首次派息。



機管局今日（16日）公布，截至今年3月31日止的2024/25財政年度，香港國際機場的客、貨運量及飛機起降量均錄得雙位數增幅。（資料圖片/倪清江攝）

客運量及貨運量分別上升21.6%及10.3%

機管局公布截至3月31日止財政年度的2024/25年報，年內，香港國際機場的客、貨運量及飛機起降量均錄得雙位數增幅，客運量及貨運量分別上升21.6%及10.3%至5,490萬人次及500萬公噸，飛機起降量跳升20.5%至373,050架次。機管局指，2024年香港國際機場繼續成爲全球最繁忙貨運機場，是自2010年以來，第14次獲此殊榮。

機管局指，受惠於航空交通量及收益增加，機管局於2024/25財政年度的財務表現穩健。機管局錄得24.57億元溢利，董事會宣布向特區政府派發股息13億港元，而這是機管局自2014/15年度為三跑道系統項目融資而保留營運盈餘以來首次派息。

機管局：SKYTOPIA將為香港經濟發展作更大貢獻

機管局主席林天福表示，去年11月，三跑道系統按時及按預算啟用，機場的年客貨運處理能力因而提升50%，鞏固作為全球其中一個最大及最重要航空樞紐的地位。林天福指，機管局以全新品牌SKYTOPIA推出擴大版的發展藍圖，市場反應正面，為未來發展奠下堅實基礎。

機管局稱，今年1月推出SKYTOPIA，銳意為旅客及香港市民建設一個集娛樂、流行文化、遊艇活動、藝術交易和倉儲，以及消閑等元素於一身的世界級旅遊熱點。SKYTOPIA將令香港國際機場成為一個重要引擎，為香港經濟發展作出更大貢獻。