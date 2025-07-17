嗶哩嗶哩(9626)推AI服務以吸引年輕用戶　穩未來增長動力｜彭偉新

嗶哩嗶哩是內地線上娛樂平台，主要面向年輕一代用戶，提供多元化的內容和服務。公司主要通過視頻分享、直播、遊戲和增值服務（VAS）等業務模式賺取收入，核心平台是一個以動畫、漫畫和遊戲（ACG）為基礎的社區，吸引了大量Z世代用戶。嗶哩嗶哩的商業模式結合了內容創作、廣告、遊戲發行及增值服務，通過用戶生成內容（UGC）及專業生成內容（PGC）來推動平台活躍度和收入增長。而集團廣告業務在2025年預計將佔總收入的24%，遊戲收入約佔16%，增值服務及電商等其他業務則佔60%。



雖然市場對嗶哩嗶哩的前景仍然布有不確定性，不過，在最近舉行的投資者日中，管理層逐一回應投資者所提出的問題，包括對市場競爭加劇以及對盈利能力的擔憂，而集團將持續投入優質內容創作和技術升級，以支持用戶增長並提高黏性。同時更制定了應對競爭的策略，包括擴大市場份額和加強品牌合作，另外，集團透過規模擴大和成本控制措施的實施，去逐步改善集團的盈利能力。而且，更會投入更多資源，以發展AI和數據分析技術，將進一步增強集團的市場競爭力和用戶體驗。該等均成為支持嗶哩嗶哩未來的增長動力。

嗶哩嗶哩－Ｗ(09626)於今年2月10日至7月16日期間的資金流狀況。（圖１）

嗶哩嗶哩－Ｗ的機構投資者持股比率為38.38%，自今年2月10日至今年7月16日期間，股價錄得2.04%的升幅，雖然累計升幅有限，不過，在該段期間共錄得72.68 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的64.26 億港元，而散戶則佔當中的8.44 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為7.6比1，反映出大戶投資者仍然能在股價上有較明顯的主導權。至於大戶的部署方面，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.5%；而最低曾經跌至2.81%，至於7月16日當日則由低位回升上10.97%，反映出大戶的確有在嗶哩嗶哩的股份上進行部署，並相信仍然是主力持有股份的後市。

嗶哩嗶哩股價於去年10月2日曾升上最高位見238.8港元後見頂回落，並在持續回吐下，股價向下跌返低位，並於今年4月跌至113.6港元後見底回升，尤其是在9天RSI失守30水平後，成功回升，反映股價已有見底的跡象，其後，股價在持續反彈下，隨之已成功收復10天至50天線阻力，更成功重返今年3月高位190.8港元的阻力，而且9天RSI更升破70水平，形成股價有足夠動力作進一步的反彈。預期股價仍然可以繼續向好，特別是9天RSI已形成了突破走勢。投資者可以在股價回調至188港元水平時買入，上望市場給予的目標價202港元，至於股價宜守在176港元之上，失守必須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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