德昌電機(0179)受惠人型機器需求快速增長　股價可望29元｜彭偉新

德昌電機控股有限公司(0179)是全球機電部件製造的領軍企業，專注於汽車及工業領域的電機和驅動子系統，集團的增長動力主要來自多個高潛力的領域。其中，全球汽車行業向電動車轉型，帶動電池冷卻風扇及電機需求快速增長，預計2025年至2027年全球電動車銷量年均增長15%，相信集團可以受惠。另外，集團剛正式公佈在中國成立人形機器人業務合資企業，進軍高增長的機器人市場，為未來收入開闢新渠道，尤其是內地人型機器人仍然是個新領域，預期未來增長會有機會按年達到15%至20%的速度增長。此外，工業自動化及智能家居市場的需求上升，特別是智能電錶及暖通空調設備，為工業產品部門提供穩定增長動力。



以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約10.3倍，市場給予集團的預測市盈率為6.1倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為1倍，因此，整體估值並不算過高，投資者仍然可以繼續看好德昌電機股價前景。德昌電機控股上個交易日以26港元收市，全日上升3.3港元或14.54%。集團過去5年的平均Beta值為1.1，系統性風險高於大市。52周最高位曾見26.45港元，而最低位則曾見9.9港元，以現價26港元計，德昌電機控股的股價較50天線高出32.54%，另外，現價亦較200天線高出84.15%，技術走勢表現強勁，因此，會先建議投資者在短期先行等股價稍作回調再買入。

德昌電機於7月16日止的機構投資者持股比率為9.45%，自今年2月11日至今年7月17日期間，股價雖然只錄得3.89%的升幅，不過，在該段期間共錄得16.35億港元的資金流入，當中大戶佔其中的11.34億港元，而散戶則佔當中的5.01億港元，大戶對散戶資金流比率為2.3比1，仍然顯示出大戶投資者在股價走勢上仍然有主導權。同期大戶投資者的坐貨比率曾升上最高位見20.1%，反映大戶投資者主動吸貨作出部署；雖然亦曾一度回落至最低位-1.06%，反映有資金主動流出，不過，至於7月17日當日計，大戶坐貨比率已升返14.26%，反映出大戶投資者再度看好股價走勢，並在市場上買入股份作部署，因此，相信短期股價仍然有較大的上升機會及空間。

德昌電機控股(00179)於今年2月11日至7月17日期間的資金流狀況。（圖１）

至於德昌電機的技術走勢，股價於2月跌至低位見9.90港元後，在股價成功重返20天線，以及有消息集團會進入機器人市場下，股價開始形成升浪。股價曾於2月27日升上18.88港元後回調，不過，未再有跌穿前低位，並在跌返11.22港元後即時作出反彈，股價反覆回升，並成功於5月26日升破前頂阻力後，股價於6月及7月初維持在18.92港元至23.35港元之間徘徊，剛好升抵前回調幅度的1.618倍反彈目標。股價昨日再度上升，並形成了五連陽走勢，更升破了前頂阻力，若果按今年2月高位跌返4月初低位的浪總跌幅，以黃金比率2.618倍作為反彈目標，最多可以升上31.2港元。不過，市場對德昌電機的投入度仍然未太強，因此，相信股價暫時只可以用分析師所給予的目標價29.00港元作為目標。投資者可以在25.00港元買入，上望29.00港元，若果股價未有失守原來的1.618倍反彈目標水平23.60港元，可以暫時繼續持有，失守先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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