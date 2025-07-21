地平線機器人 (9660) 走勢逐步轉強　上望8.1元｜彭偉新

地平線機器人專注於智能駕駛領域，業務主要細分為兩大類：產品解決方案和授權及服務。產品解決方案涵蓋高階輔助駕駛系統（ADAS）及自動駕駛技術，其中包括專用軟件、算法以及硬件設備的提供。根據市場報告，2024年該業務將佔集團收入的97%。授權及服務則涉及技術授權及後續的技術支持，這一部分的增長也顯示出集團在市場中的彈性和適應能力。地平線機器人目前在中國OEM市場的佔有率已超過40%，成為行業中的領軍者。集團擁有強大的技術研發實力和豐富的行業經驗，在市場中建立了良好的品牌形象，並與多家主流車企建立了穩固的合作關係，進一步鞏固了其行業地位。



集團業務亮點在於其持續的技術創新和市場擴展潛力，集團成功推出的J6系列芯片具備高算力和低功耗特性，能夠支持多種自動駕駛應用，滿足不同層次的需求。隨著智能駕駛功能的普及，市場需求將持續上升，為集團提供穩定的收入基礎。集團與主要車企的深度合作不僅提升了其市場份額，還使其產品生態系統更加完善。這些合作關係有助於快速推廣新技術和產品，進一步提升公司的競爭力。至於政策支持及行業標準的完善也為集團的未來增長提供良好的外部環境，這使得地平線機器人能夠在快速變化的市場中保持靈活性和適應性。

市場預期地平線機器人的營收於2021年至2024年間，從4.67億元增長至23.84億元，年複式增長率（CAGR）達72.2%。預計2025年營收將達34.3億元，並在2026年進一步增長至54.1億元。毛利率方面，2024年預計為77.3%，而到2025年將下降至67.3%，2027年有望回升至64.9%。

地平線機器人－Ｗ(09660)於今年2月12日至7月18日期間的資金流狀況。（圖１）

地平線機器人的機構投資者持股比率為12.19%，自今年2月12日至今年7月18日期間，股價錄得21.29%的升幅，該期間共錄得71.99 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的65.32 億港元，而散戶則佔當中的6.68 億港元。大戶對散戶資金流比率為 9.8 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.84%；而最低曾經跌至 -4.09%，至於7月18日當日則為12.02%，由於已重返10%以上，因此，在大戶坐貨比率轉強下，相信可以帶動股價作進一步的上升。

市場現时共有17位分析師對地平線機器人有進行調研，給予的目價由5元至13元不等，不過，以中位數計算，則約為9.80港元，較現價仍然有35%的上望空間。股價自今年2月27日升上最高位見10.38港元後回調，股價於4月初時曾最低見4.55港元後回穩，並隨著9天RSI由30以下作出反彈後，股價曾一度升返8.08港元，剛好收復整個回調跌浪總跌幅的61.8%後再度回落。股價跌返6.13港元後未有進一步回落，並成功企穩及作出反彈。預期，在股價回穩後，可以先以前頂8.10港元作為反彈目標。投資者可以在7.00港元水平買入，上望8.10港元，不過，一旦失守20天線則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。