領展王國龍將退任　小股東稱對亂投資感不滿　直言經濟差不應裁員

領展（0823）今早舉行股東會。會議舉行前夕，領展發公告，指出行政總裁王國龍將於明年6月底退任。有不願透露姓名的小股東於現場表示，自己持有領展股票接近十年，主要目的是收取股息；惟對過去十年來領展CEO「亂咁嚟」、「亂投資」感到非常不滿。



對於近日領展裁員、引來「肥上瘦下」之爭議聲，他認為公司表現欠佳時，高層本不應加薪，反而應該減薪。現時經濟環境不理想，更不應該隨便裁員，影響基層員工。

對於下一任CEO有何期望，他表示希望下任CEO能夠謹慎管理公司財務，不要胡亂投資，又質疑領展海外投資情況，形容現時如同「黑洞」。

股東彭先生冀新CEO熟悉地產行業

在領展股東會結束後，股東彭先生針對王國龍退任CEO一事表示，每份工作都有退任的時候，CEO更替是正常現象。他建議集團應挑選一位對地產行業熟悉的人士接任CEO。

他特別提到，領展在安達臣道項目招標時的表現令人失望。他指出，第一期項目領展以5,200元的呎價投得（資料顯示實際呎價為5,501元）。但項目第二期招標時，領展出價為每呎1,000多元，遠低於入標第一期的出價，最終項目被新鴻基地（0016）產奪得。他認為，領展管理團隊在地產市場的觸覺不足。

領展小股東彭先生表示，希望日後會由具備地產觸覺人士出任行政總裁。（劉兆儀攝）

他強調，領展的管理層應吸取這次教訓，避免類似錯誤重演。此外，他認為選擇一位具投資銀行家（i-banker）背景的CEO與領展的地產業務格格不入，集團應考慮具備敏銳地產觸覺的候選人擔任新CEO。