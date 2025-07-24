新能源車數據亮麗　小鵬汽車不妨留意｜許繹彬

港股本周終於破頂而上，久攻不破的今年三月高位24874點，在一連串利好消息配合下，終於在本周一（21日）攻破。昨日（23日）的表現，港股更可謂勢如破竹，締造五連升的局面，不僅突破25000點水平，更一度升穿25500點水平，暫高見25538點，是2021年11月後新高。港股成交亦顯著增加，本周成交平均也能超過2,500億元水平，昨日更超過3,330億元。



港股本周能夠轉勢突圍的原因，相信是由於市場有接踵而來的利好消息。首先，近半年來一直被「內捲」競爭纏繞並導致股價持續向下的內地外賣平台，如美團（3690）﹑京東（9618）及阿里巴巴（9988），近日終有突破性發展。內地監管機構擬出手整治電商平台「內捲」的問題，指出外賣內戰會進一步削減各餐飲業門市利潤，在訂單量激增下，反而會增添營運壓力。面對商家困境，中國烹飪協會、中國連鎖經營協會等多個協會紛紛發聲，呼籲平台規範低價補貼競爭，維護市場公平秩序，保障餐飲業的利潤空間。

消息一出，美團及阿里巴巴的股價立即作出反應，先後升穿10天、20天及50天線，前者股價更直逼135元水平，後者則已升穿120元，可謂吐氣揚眉。而另一隻早已被投資者遺忘、有大笨象之稱的滙豐控股（0005），本周連續兩個交易日，股價一度升穿100元的重大阻力區，昨日終於成為「紅底」股，是2008年9月後首次。與此同時，上證指數亦持續上升，逼近3,600點水平，創下近4年新高，帶動股皇騰訊（0700）及港交所（0388）雙雙發力而上，均創下52周新高，因而令港股氣勢走強，破位而上。

年內北水流入規模達8000億元

港股升勢如此凌厲，北水定必是主要助力，更出現連續第14日淨流入的美好光景。據彭博統計，今年以來北水合計流入近8,000億元，距離去年全年流入約8,080億元只差一小步，按現行走勢推算，相信短期內有機會超越去年全年的水平。多間大行更估計，北水直到年底流入規模將超過萬億元。由於港股本周持續在大成交下破頂，加上市場上各類消息均對港股有利，故此升勢短期內可能未完，如投資者想做淡，確實要三思而後行。

作為貿易戰發起人，美國總統特朗普本周態度有所緩和，宣布與印尼簽訂貿易協議，美國所有出口到印尼的貨品將不須繳付關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。美國更宣布，對日本的「對等關稅」將由25%下調至15%，雙方亦同意將汽車及零件徵收的進口關稅總額從25%下調至15%。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中美下周進行第三輪貿易談判

美國財長貝森特稱，下周在瑞典斯德哥爾摩與中國財長藍佛安會晤時，可能會討論延長8月12日為提高關稅最後期限的問題。除此之外，狂人特朗普再度釋出善意，預告可能會在未來一段時間訪問中國。如消息屬實，這將是特朗普在第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。在各類利好消息帶動下，美國股市亦顯著造好，標指和納指均盤中破頂，收市亦創歷史新高。故此，本周全球股票市場可謂歌舞昇平。

筆者認為，港股今年以來能夠持續強勢，升幅更達全球之冠，除因為今年香港股票市場的基本因素外，亦因為國內股票市場同樣有不俗表現，且受到外資垂青。日前，國家外匯管理局在發布會上表示，今年上半年外匯市場表現遠勝預期，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入1,273億美元。數據更顯示，上半年外資淨增持境內股票和基金101億美元，扭轉過去兩年總體淨減持的情況，而在5月、6月淨增持規模更增加至188億美元，顯示全球資本市場對內地股市的投資意欲持續增強，因而間接令國內股市呈現屢創新高的格局。

工作人員在廣東肇慶小鵬汽車智能網聯科技產業園內的總裝生產線上工作。（新華社）

新能源汽車產銷量增均上揚

在此優勢下，一直與內地股市有著「唇齒相依」關係的港股，亦自然會受惠，而此「受惠」亦間接帶動港股持續向上，這相信亦跟國內公募基金南下「買貨」成新趨勢有關，有數據顯示，2025年第二季，已有近1,800個內地基金在該季度提高了港股倉位，部分基金的增持幅度更超過50%，增持對象以高股息的銀行股為主，可見港股氣勢如虹，指數暫創下逾3年半新高，更直逼26000點，並非無跡可尋。值得一提的是，新能源汽車延續快速增長態勢，產銷量按年均實現40%以上的高位增長。新能源汽車獲得如此佳績，可見曾經令消費者對其續航和充電的憂慮等問題已逐漸解除，因而帶動新能源車股近日有所異動，部分車股亦早已重返招股價，不過小鵬汽車（9868）走勢則較為含蓄，距離招股價仍有一段距離，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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