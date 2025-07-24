新能源車數據亮麗 小鵬汽車不妨留意｜許繹彬
港股本周終於破頂而上，久攻不破的今年三月高位24874點，在一連串利好消息配合下，終於在本周一（21日）攻破。昨日（23日）的表現，港股更可謂勢如破竹，締造五連升的局面，不僅突破25000點水平，更一度升穿25500點水平，暫高見25538點，是2021年11月後新高。港股成交亦顯著增加，本周成交平均也能超過2,500億元水平，昨日更超過3,330億元。
港股本周能夠轉勢突圍的原因，相信是由於市場有接踵而來的利好消息。首先，近半年來一直被「內捲」競爭纏繞並導致股價持續向下的內地外賣平台，如美團（3690）﹑京東（9618）及阿里巴巴（9988），近日終有突破性發展。內地監管機構擬出手整治電商平台「內捲」的問題，指出外賣內戰會進一步削減各餐飲業門市利潤，在訂單量激增下，反而會增添營運壓力。面對商家困境，中國烹飪協會、中國連鎖經營協會等多個協會紛紛發聲，呼籲平台規範低價補貼競爭，維護市場公平秩序，保障餐飲業的利潤空間。
消息一出，美團及阿里巴巴的股價立即作出反應，先後升穿10天、20天及50天線，前者股價更直逼135元水平，後者則已升穿120元，可謂吐氣揚眉。而另一隻早已被投資者遺忘、有大笨象之稱的滙豐控股（0005），本周連續兩個交易日，股價一度升穿100元的重大阻力區，昨日終於成為「紅底」股，是2008年9月後首次。與此同時，上證指數亦持續上升，逼近3,600點水平，創下近4年新高，帶動股皇騰訊（0700）及港交所（0388）雙雙發力而上，均創下52周新高，因而令港股氣勢走強，破位而上。
年內北水流入規模達8000億元
港股升勢如此凌厲，北水定必是主要助力，更出現連續第14日淨流入的美好光景。據彭博統計，今年以來北水合計流入近8,000億元，距離去年全年流入約8,080億元只差一小步，按現行走勢推算，相信短期內有機會超越去年全年的水平。多間大行更估計，北水直到年底流入規模將超過萬億元。由於港股本周持續在大成交下破頂，加上市場上各類消息均對港股有利，故此升勢短期內可能未完，如投資者想做淡，確實要三思而後行。
作為貿易戰發起人，美國總統特朗普本周態度有所緩和，宣布與印尼簽訂貿易協議，美國所有出口到印尼的貨品將不須繳付關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。美國更宣布，對日本的「對等關稅」將由25%下調至15%，雙方亦同意將汽車及零件徵收的進口關稅總額從25%下調至15%。
中美下周進行第三輪貿易談判
美國財長貝森特稱，下周在瑞典斯德哥爾摩與中國財長藍佛安會晤時，可能會討論延長8月12日為提高關稅最後期限的問題。除此之外，狂人特朗普再度釋出善意，預告可能會在未來一段時間訪問中國。如消息屬實，這將是特朗普在第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。在各類利好消息帶動下，美國股市亦顯著造好，標指和納指均盤中破頂，收市亦創歷史新高。故此，本周全球股票市場可謂歌舞昇平。
筆者認為，港股今年以來能夠持續強勢，升幅更達全球之冠，除因為今年香港股票市場的基本因素外，亦因為國內股票市場同樣有不俗表現，且受到外資垂青。日前，國家外匯管理局在發布會上表示，今年上半年外匯市場表現遠勝預期，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入1,273億美元。數據更顯示，上半年外資淨增持境內股票和基金101億美元，扭轉過去兩年總體淨減持的情況，而在5月、6月淨增持規模更增加至188億美元，顯示全球資本市場對內地股市的投資意欲持續增強，因而間接令國內股市呈現屢創新高的格局。
新能源汽車產銷量增均上揚
在此優勢下，一直與內地股市有著「唇齒相依」關係的港股，亦自然會受惠，而此「受惠」亦間接帶動港股持續向上，這相信亦跟國內公募基金南下「買貨」成新趨勢有關，有數據顯示，2025年第二季，已有近1,800個內地基金在該季度提高了港股倉位，部分基金的增持幅度更超過50%，增持對象以高股息的銀行股為主，可見港股氣勢如虹，指數暫創下逾3年半新高，更直逼26000點，並非無跡可尋。值得一提的是，新能源汽車延續快速增長態勢，產銷量按年均實現40%以上的高位增長。新能源汽車獲得如此佳績，可見曾經令消費者對其續航和充電的憂慮等問題已逐漸解除，因而帶動新能源車股近日有所異動，部分車股亦早已重返招股價，不過小鵬汽車（9868）走勢則較為含蓄，距離招股價仍有一段距離，投資者不妨留意。
（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）
【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事
專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。
免責聲明﹕
以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。