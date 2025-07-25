特朗普否認想摧毀馬斯克旗下企業　冀美國企業能蓬勃發展

美國總統特朗普與其昔日﹑Tesla創辦人馬斯克就減稅法案產生爭拗，不過特朗普周四（24日）在社交媒體上發文，否認想透過抽走對馬斯克旗下公司獲得的政府補貼，以摧毀對方的公司。



2025年3月11日，華盛頓特區白宮門前，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克坐進Tesla Model S電動車。（Reuters）

特朗普於帖文指出﹕「每個人都在說，我將通過剝奪埃隆從美國政府獲得的部分，甚至全部大規模補貼，來摧毀他的公司。這不是事實！我希望埃隆，以及我們國家內的所有企業，都能蓬勃發展」。

希望馬斯克旗下企業表現更佳

他又表示﹕「他們做得越好，美國就越好，這對我們所有人都有利。我們每天都在創造紀錄，我希望保持這種勢頭！」

《彭博》報道指出，有關評論標誌著全球兩位最具權勢人物之間動盪關係中的最新轉折。此前兩人矛盾激化，馬斯克對特朗普發起了一系列抨擊，並提出成立一個新政黨。特朗普則威脅要終止馬斯克的政府合同和補貼，作為回應。

Tesla Model Y L（特斯拉＠微博）

Tesla業務陷兩大逆風

兩人隨後均試圖修補關係，但對馬斯克的商業利益已造成不可逆轉的損害。Tesla在周三發布的季度財報中指出，電動汽車補貼的喪失及關稅上調，為汽車製造和能源業務面臨的兩大逆風因素。