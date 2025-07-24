Tesla Model Y L配置曝光！6座+獨立可移放座椅　軸距3040mm驚喜

Tesla Model Y L的配置曝光了，它的造型和現在在售的Model Y區別不大，但裏面大有乾坤，尤其是座椅佈局和設計，變化挺大。



首先，這車採用了六座佈局，第二排是獨立座椅，每個座椅都能單獨放平摺疊，這在日常使用中特別方便，比如放一些大件物品或者臨時需要更大的空間。

而且，第二排座椅還能前後移動，這就意味着乘客可以根據自己的需求調整座椅位置，不管是想坐得更靠前一點，還是想更寬敞一些，都能輕鬆搞定。

Model Y L採用了六座佈局，第二排是獨立座椅（AllTeslas@X）

更貼心的是，第三排座椅採用了下沉式設計，這樣一來，第三排乘客的頭部空間就不用擔心了，坐起來不會覺得壓抑。

而且，第二排還配備了座椅扶手和隱藏式小桌板，這在長途旅行或者需要臨時辦公的時候，就顯得特別實用了。

Tesla官方賬號在微博對Model Y L進行預告👇👇👇

除了座椅設計，這車的車身尺寸也進行了全面提升。

從工信部公布的數據來看，新車的長寬高分別是4976毫米、1920毫米和1668毫米，軸距達到了3040毫米。

和現款Model Y相比，長度增加了179毫米，高度增加了44毫米，軸距增加了150毫米。

Tesla 申報車型公示詳情（中華人民共和國工業和訊息化部）

這可不是小數目，更大的車身尺寸意味着車內空間會更寬敞，乘坐起來也會更舒適。

動力方面，新車搭載了前後雙電機，前電機最大功率142千瓦，後電機最大功率198千瓦，相比現款車型都有小幅度提升。

這就意味着Model Y L的動力表現會更強勁，加速性能也會更好。

總的來說，Tesla Model Y L這次的配置升級挺有誠意的，尤其是座椅的設計和車身尺寸的提升，讓這車在實用性和舒適性上都有了很大的進步。

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