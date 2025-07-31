京東購歐洲電子零售商CECONOMY　每股作價4.6歐元　溢價近6%

京東（9618）公佈，決定通過全資間接附屬公司，向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG（XETRA： CEC）作出自願公開收購要約。



公司以每股4.6歐元的現金對價，收購CECONOMY的所有已發行及流通的不記名股份。按CECONOMY上日收報4.35歐元計算，收購價即溢價約5.74%。收購要約預計於2026年上半年完成。



京東子公司與多位股東達成協議 合計轉讓31.7%股份

公告指出，雙方已簽訂投資協議。就未來合作事宜，出價方與CECONOMY的最大股東，包括Convergenta Invest GmbH及相關股東已簽訂股東協議，該協議的生效以收購要約的完成為前提。收購要約完成後，Convergenta將持有25.35%的CECONOMY股份。

Convergenta通過不可撤銷承諾，就持有的3.81% CECONOMY股份接受此次收購要約，京東通過旗下子公司，與CECONOMY的多位股東簽訂協議，根據該等協議，該等股東已作出不可撤銷的承諾，同意就合計31.7%的CECONOMY股份（包括來自Convergenta的3.81%）接受此次收購要約。

結合京東未來的合作夥伴Convergenta留有的股份，此舉可讓出價方在此次公開收購要約之前確保獲得合計57.1%股份的支持。

日前有報道指出，Ceconomy AG的估值達到22億歐元，折合約202.8億港元。