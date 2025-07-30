藥明康德(2359)大戶資金持續流入　助股價2022年頂部阻力｜彭偉新

藥明康德是一家全球領先的醫藥及生命科學研發服務提供商，專注於提供一體化、端到端的合同研究、開發及製造組織（CRDMO）服務。集團的主要業務包括合同研究服務（CRO），為客戶提供藥物開發、臨床前研究及臨床試驗服務，以幫助加速新藥的研發。此外，合同開發與製造服務（CDMO/CMO）專注於小分子藥物、細胞療法及基因療法，從研發到商業化生產提供全方位支持。集團還提供醫療器械測試、化合物庫開發及諮詢服務等，並在全球30多個國家與約6,000家製藥公司和生物科技公司合作，業務覆蓋亞洲、歐洲及北美等地。



藥明康德的業務增長主要來自幾個方面。全球新藥研發外包服務市場預計將從2018年的1,150億美元增長至2022年的1,785億美元，年複合增長率達11.6%，為集團帶來了豐富的增長機會。此外，集團獨特的CRDMO模式整合了CRO與CDMO服務，有效降低了客戶的研發成本並提高了效率。在當前競爭激烈的藥物研發環境中，這一模式成為支持集團增長的重要因素。

截至目前，集團的總持續經營收入為204.1億元人民幣。美國市場是公司的主要收入來源，達到140.3億元人民幣，佔總收入的68.8%，同比增長38.4%；中國市場的收入為31.5億元人民幣，佔總收入的15.4%，同比下降5.2%；而歐洲市場則實現23.3億元人民幣的收入，佔總收入的11.4%，同比增長9.2%。由此可見，集團對北美市場的依賴程度頗高。

截至2025年6月底，集團在手訂單達566.9億元人民幣，同比增長37.2%。第一季度的在手訂單為523.3億元人民幣，同比增長47.1%。隨著臨床後期及商業化項目的增加，集團的產能效率有所提升，特別是化學業務（小分子藥物）收入增長32.9%。這些數據顯示業務整體正處於高增長期，對估值有正面的推動作用。以現價計算，集團的追蹤市盈率約為23.6倍，市場預測的市盈率為22.8倍，顯示出市場對集團未來盈利增長強勁的期望，特別是市賬率達到4.22倍，反映出投資者對集團未來整體營運模式的信心。

藥明康德(02359)於今年2月24日至7月29日期間的資金流狀況。（圖１）

此外，藥明康德（2359.HK）的機構投資者持股比率為75.14%。自今年2月24日至7月28日，股價錄得0.32%的跌幅，但在此期間卻錄得52.96億港元的資金流入，其中大戶佔48.96億港元，散戶則為4億港元，顯示大戶投資者仍然主導股份走勢。在同期內，大戶投資者的坐貨比率曾最高達18.42%，最低跌至-0.82%，而截至7月29日為7.91%，顯示出大戶對股價後市仍然持有極為正面的態度，預期股價有進一步上升的潛力。

藥明康德的股價在2023年10月和11月多次升至102.2港元見頂後，開始持續回落，並一度在2024年7月跌至26.07港元的低位。隨後，股價反覆回升，並在最近成功突破100港元，重新收復2023年10月的高位102.2港元。此時，9天RSI亦成功升破70水平，進一步增強了股價的推動力。如果從102.2港元跌至26.07港元，根據跌幅的1.618位作為反彈目標，有望升至145港元。投資者可以在100港元水平買入，目標上望145港元，並且只要股價未失守95港元，則暫時無需止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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