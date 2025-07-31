理想汽車(2015)提升產品選擇性　有助改善毛利率｜彭偉新

理想汽車－W的主要業務是設計、開發及銷售智能電動運動型多用途車（SUV），並專注於擴展其電池電動車（BEV）市場。最新產品i8的定價範圍為人民幣321,800至369,800，預計在2025財年銷售26,000輛。集團的亮點包括獨特的VLA智能駕駛架構、超過3,000個快速充電站的基礎設施，以及提供高安全性標準的車輛設計。



中國內地的新能源汽車市場競爭日益激烈，吸引了大量傳統汽車製造商和新興電動車企業。隨著政府持續實施對新能源汽車的支持政策，市場需求顯著增長，促使各大廠商加大投入，提升產品競爭力。企業間不僅在技術創新上激烈競爭，還在價格、服務和充電基礎設施方面展開角逐。特別是在高端電動車市場，特斯拉等國際品牌對本土品牌造成了強大挑戰，迫使本地企業不斷提升產品質量和技術水平。隨著消費者對智能駕駛和高性能電動車的需求增加，理想汽車今年推出了純電SUV，包括i8及i6，並計劃在2025年推出OTA6.5版本及VLA智駕大模型應用，以透過整體產品的改進提升用戶體驗及競爭力。

理想汽車（2015）於昨日受到汽車股全線下跌所拊累，以104.5港元收市，當日大跌15.4港元，跌幅達12.8%，已過份反映整體行業的利淡因素及政策因素。集團過去5年的平均Beta值為0.94，顯示出其系統性風險稍為低於大市。股價52周最高曾見138.3港元，最低為69.05港元。以現價104.5港元計算，股價較50天線低4.39%，但較200天線高出6.13%，顯示出理想汽車的短期股價走勢雖然較中期表現稍弱，但仍強於長期走勢。因此，技術走勢上並未出現明顯轉弱的形態，反彈走勢得以維持。

理想汽車－Ｗ(02015)於今年2月24日至7月30日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計算，理想汽車的追蹤市盈率約為28.6倍，市場預測市盈率為25.7倍，顯示出市場對其未來增長的樂觀預期。預計未來市盈率增長率將達1.64倍，而市賬率為3.08倍。現價計算，集團的股價對營收比率為1.61倍，企業價值對收入為0.88倍，企業價值對息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）為13.21倍。

截至7月29日，理想汽車的機構投資者持股比率為23.56%。自今年2月24日至7月30日，股價錄得1.13%的升幅，期間走勢波動，並錄得252.37億港元的資金流入，其中大戶佔192.59億港元，散戶則為58.33億港元，大戶對散戶資金流比率為3.3比1，反映出大戶投資者對理想汽車的前景依然看好。同期內，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至17.02%，最低跌至5.63%；截至7月30日，坐貨比率為17.02%，為該期間內的最高水平，顯示出大戶對股價的支持，有助推動股價的上漲。

理想汽車股價於今年2月27日達到138.3港元的高位見頂後，隨即回落，並跌破20天線的支持，進一步下跌，最低曾見於4月9日的73.35港元。隨後在9天RSI從30以下反彈並收復30後，帶動股價擺脫底部，開始形成一浪高於一浪的走勢，成功收復了前跌浪總跌幅的38.2%及61.8%。不過，股價最高僅升至128.10港元後再次回落。儘管股價在最近的交易日中跌穿保歷加通道中軸支持，低位見106.10港元，但9天RSI未再跌穿30，顯示出走勢依然偏強。只要股價未失守6月20日的低位101.30港元支持，上升形態仍未受到破壞，股價有望在突破短期阻力後再次升至2月的132港元高位。投資者可在105港元以下水平買入，目標上望132港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。