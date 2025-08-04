中國軟件國際(0354)受惠AI發展佈局　短期股價繼續反彈｜彭偉新

中軟國際的商業模式以O2O（線上與線下互動）為核心，結合傳統IT服務與雲端技術解決方案，通過長期合同及項目制服務賺取收入。集團主要收入來自技術服務及專業服務，特別是與大型科技企業的長期合作項目。集團專注於資訊科技解決方案服務、資訊科技外包服務及培訓服務，核心業務包括雲計算、大數據、人工智能及數字化轉型解決方案，特別在華為鴻蒙生態中扮演重要角色。



中國軟件國際於上周五以 5.53 港元收市，全日下跌 0.17 港元，跌幅為 2.98%。集團過去5年的平均Beta值為 0.91，系統性風險稍為低於大市。52周最高位曾見 9.32 港元，而最低位則曾見 3.38港元，以現價 5.53 港元計，中國軟件國際的股價較 50 天線只高出 7.92%，另外，現價亦較 200 天線高出 2.6%，在技術走勢上未有出現走勢過急的情況，因此，暫時不會出現急升後的技術調整。

中國軟件國際(00354)於今年2月26日至8月3日期間的資金流狀況。（圖１）

中國軟件國際的機構投資者持股比率為19.84%，自今年2月26日至今年8月3日期間，股價錄得10.52%的跌幅，該期間共錄得4.61 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的3.36 億港元，而散戶則佔當中的1.25 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 2.7 比 1，反映大戶投資者仍然看好集團的股價前景，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.99%後，曾經跌至 -14.69%後再由低位反彈，至於8月3日當日已返回 0.11%，反映大戶投資者的坐貨動力正在逐步回穩，有助股價在近日回調後，在20天線水平可先行回穩。股價自去年10月8日升上最高位見9.32港元後見頂回落，其後股價在反覆下行後，形成一下跌走勢，而且更在跌返今年4月8日時，低位見4.04港元。隨著9天RSI由30以下水平作出反彈，加上MACD亦向上突破訊號線，股價開始由低位反彈並形成初期的上升走勢。雖然股價在近日升上6.06港元後作出回調，主要是市場有社交媒體指中國工信部（MIIT）要求所有應用在9月30日之前完成100%的HarmonyOS適配，不過該傳聞其後未被證實，股價先行作出回調。

不過，中國軟件國際在近期於AI發展的佈局，仍然可以有助推動股價逐步向上。尤其是集團與華為的合作持續深化，特別是在軟硬件整合及AI技術應用方面。這些合作將推動集團在HarmonyOS生態系統中的重要性。另外，集團亦確立了全場景AI戰略，推出多款AI產品，並加速“1+3”業務布局，以滿足市場需求和提升企業智能化水平。當中，全場景日AI戰略所指的是通過整合AI技術來提升企業的智能化水平，進一步推動數字化轉型，當中包括成立了專注於AI技術的開發和應用，促進前沿科技成果的轉化的AI實驗室，以及全面接入DeepSeek大模型，支持基於AI的產品開發和應用，進一步提升技術能力。至於集團所推出的多款AI產品，包括Agentic AI平台、ARK Foundry平台及"問系列"產品等，均有助集團迎合未來的AI發展方向。

投資者可以在股價返回20天線約5.5港元水平買入，預期股價仍然會繼續反彈，只要股價不跌穿5.00港元，有望逐步上升並可以升抵之前2月的阻力位6.60港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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