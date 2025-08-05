小米(1810)股價短期可以企穩52.5元水平｜彭偉新

小米集團的業務範圍包括智能手機、IoT及生活消費產品、互聯網服務及智能電動車。集團通過「硬件+新零售+互聯網服務」的商業模式，以低成本硬件吸引用戶，並通過高利潤的互聯網服務實現盈利。小米的亮點包括其創新的“新零售”模式，透過代理商減少庫存壓力，提升效率，並在消費者中建立強大的品牌忠誠度。中期內，集團受惠於電動車需求激增和擴展至海外市場，短期則因YU7 SUV的成功推出而獲得市場關注；長期看則憑藉持續的技術創新及生態系統的整合，促進多元化收入來源，成為小米集團近年的成功經營之道。



市場特別看好小米集團的幾個主要業務元素。首先，其電動車業務增長強勁，特別是YU7 SUV，獲得了市場的熱烈反響，短時間內收獲大量訂單，顯示出消費者對小米電動車的強烈需求。隨著新車型的推出，預計將進一步提升市場佔有率及盈利能力。此外，預測EV業務的毛利率將持續上升，這對公司的整體財務狀況將產生積極影響。

小米集團－Ｗ(01810)於今年2月28日至8月4日期間的資金流狀況 。（圖１）

另外，集團的新零售策略的推廣，顯著改善了銷售效率，通過減少庫存壓力和增加市場覆蓋率，有助於提升消費者的購買體驗。開設更多的Mi Stores不僅增強了品牌的市場存在感，也為銷售增長提供了支持，特別是在海外市場的擴展方面。此外，小米集團的財務狀況良好，負債比率低，顯示出公司的資本結構穩健。這樣的財務健康狀況為小米提供了進一步擴展業務的能力，無論是通過研發新產品還是進行市場擴張，均能持續支持公司的長期增長，即使早前在市場上進行配股集資，亦未影響集團的股價上升動力。

小米集團於8月1日的機構投資者持股比率為25.56%。自今年2月28日至8月4日期間，股價錄得4.53%的升幅，但該段時間屬於大幅波動局面，並非股價一直橫行，因此在低位吸引到較多的投資者趁低吸納。該期間共錄得93.5億港元的資金流入，其中大戶佔171.56億港元，而散戶則為-78.1億港元，反映大戶投資者看好，而散戶投資者則因股價急升後而離場。此外，大戶對散戶資金流比率為2.2比-1，顯示出大戶投資者將繼續主導股價走勢。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至7.53%；最低曾跌至-4.41%；截至8月4日則為0.58%，顯示大戶投資者開始在市場上累積股份，有助股價短期見底回升。

小米集團股價於4月見低位36.05港元後反彈，並在升破20天線阻力後，繼續形成一浪高於一浪的走勢，最高曾升至61.45港元後，走勢開始回調。雖然股價上周已失守20天線，並於上周五一度跌至最低位52.50港元，但隨即作出反彈，相信主要是上周股價持續下跌至52.50港元水平後，期權市場中在52.5港元行使價的小米集團未平倉合約已達到1.11萬張，使該水平形成較強的交易位置，成為現貨市場的支持參考。在股價未失守52.50港元後，已連續第二日形成陽燭走勢。只要股價能成功向上突破55港元，相信會令更多的期權空倉進行補倉，進一步推升股價。暫時預期股價可以在短期內升上20天線，一旦突破，可以重返前高。投資者可以在54.50港元買入，目標上望60港元，只要股價能企穩在52.50港元以上，則可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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