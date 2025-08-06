聯想集團(0992)受惠AI及雲計算　帶來利好支持｜彭偉新

聯想集團（0992）主要業務覆蓋180個市場，專注於個人電腦、服務器、存儲設備、智能手機及IT解決方案服務，通過產品銷售及服務收費實現盈利。其商業模式以全球化供應鏈為核心，結合AI技術創新，推動智能設備、基礎設施及服務業務的多元化發展。聯想集團的收入在全球範圍內分布，2024/25財年顯示美洲貢獻約34%，亞太地區（包括中國）約42%，其中中國單獨約23%，EMEA約25%。這反映了聯想在北美及亞太市場的強大存在，特別是中國市場的顯著貢獻。至於業務分佈方面，智能設備業務集團（IDG，包括個人電腦及智能手機）是最大收入來源，佔總收入約73%。基礎設施方案業務集團（ISG）及方案服務業務集團（SSG）分別約21%及12%，非PC業務（包括ISG、SSG及IDG中的智能手機）佔總收入47%，反映出集團正以多元化發展。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.88倍，而市賬率則為 2.63 倍。聯想集團上個交易日以 11.14 港元收市，全日上升 0.54 港元或 5.1%。集團過去5年的平均Beta值為 0.94，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 13.6 港元，而最低位則曾見 6.57港元，以現價 11.14 港元計，聯想集團的股價較 50 天線高出 14.57%，另外，現價亦較 200 天線高出 9.87%，雖然技術走勢或會短期出現回調，不過下跌的壓力及空間相信仍然有限。

聯想集團(00992)於今年2月28日至8月5日期間的資金流狀況。（圖１）

聯想集團(992.HK)的機構投資者持股比率為28.21%，自今年2月28日至今年8月5日期間，股價錄得5.09%的跌幅，該期間共錄得54.87 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的44.48 億港元，而散戶則佔當中的10.38 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 4.3 比 1，大戶投資者對股價走勢仍然有主導作用。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.99%；而最低曾經跌至 -2.43%，昨日的大戶坐貨比率正是期內最高水平，反映出大戶者仍然看好聯想集團的整體前景。

聯想集團的股價於今年2月曾升上13.60港元後見頂，其後股價持續回落，最低曾跌至4月低位見6.57港元後開始見底反彈，尤其是當時9天RSI曾由30以下水平作出反彈，帶動股價由低位回升，形成了一浪高於一浪的上升走勢，特別是在今次見底後，股價由低位回升期間，9天RSI再未有失守30水平，顯示出整體走勢屬於偏強，而且在股價逐步反彈下，已成功收復了整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，因此，股價走勢相信有望進一步向好。投資者可以先等股價返回10.50港元水平買入，上望13港元只要股價未有失守保歷加通道底部9.50港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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